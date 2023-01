POINT TRANSFERTS. Delibes, Forletta, Hamel... le marché des transferts s'active en Top 14 !

Alors que plusieurs joueurs seront en fin de contrat à l'issue de la saison 2022-2023 de Top 14, les clubs ont déjà commencé la bataille aux signatures !

Très en vue depuis le début de la saison, Dimitri Delibes devrait, selon les informations de l'Équipe, prolonger avec le club toulousain. Un temps annoncé du côté de La Rochelle, la pépite blagnacaise a finalement pris sa décision, et elle sera de rester dans la Ville Rose. Arrivé en 2018 au Stade Toulousain, Delibes a gravi un à un les échelons jusqu'à s'installer comme titulaire, avec l'équipe professionnelle. En effet, depuis le début de saison, le centre ou ailier a participé à 14 matchs, dont 11 en tant que titulaire. Ses (très) bonnes performances lui ont même permis d'être appelé par le staff du XV de France pour la tournée de novembre. Avec l'absence de longue durée de Danty, Delibes pourrait alors porter la tunique bleue plus tôt que prévu.

ENzo Forletta, champion de France la saison dernière, est sur le point de prolonger ! En effet, toujours selon les informations de l'Équipe, le pilier gauche devrait signer un contrat qui le lierait à son club pendant trois saisons supplémentaires. Joueur cadre de cette équipe, c'est aussi un leader dans le vestiaire et Philippe Saint-André et son staff ont naturellement souhaité le conserver. Cette saison, Forletta est de nouveau un élément moteur du MHR, car depuis le début de saison, il a participé à 15 matchs, pour 11 titularisations. D'ailleurs, ce dernier est en forme internationale, et a délivré une prestation de haut niveau face au Racing 92 ce week-end. Si ses bonnes performances s'enchaînent, Forletta pourrait alors retrouver le maillot du XV de France, lui qui avait gouté à la sélection nationale à deux reprises contre l'Australie en 2021.

BRIVE

Le talonneur de Nevers, Issam Hamel, n'évoluera plus à Nevers la saison prochaine. En effet, fort de ses très bons matchs depuis le début de saison, le CA Brive a décidé d'enrôler le joueur de 25 ans. Si rien n'est encore officiel, tout semble ficelé dans les discussions entre le club et le joueur. La saison passée, Hamel s'était fait remarquer par son activité débordante sur le terrain et son total d'essai impressionnant ! En effet, il avait inscrit 11 essais, pour 19 titularisations, ce qui représentait le meilleur total de son équipe. Le talonneur de Nevers avait déjà connu brièvement le Top 14, du côté du Racing 92, où il avait disputé quelques minutes lors de la saison 2019/2020. C'est une bonne pioche pour Brive qui souhaite se renforcer devant.