TRANSFERT. Après une masterclass en Champions Cup, cet explosif sud-africain fait saliver Castres

Évoluant aux Stormers depuis un an, le centre explosif Wandisile Simelane attire les convoitises du Castres Olympique.

Après une performance XXL face aux Sale Sharks (40-0), Wandisile Simelane attire tous les regards. Homme du match lors de cette démonstration en Champions Cup, le joueur polyvalent des Stormers pourrait bien voir son avenir s’écrire sous d’autres latitudes.

Simelane, l’homme à tout faire des Stormers

À seulement 26 ans, Wandisile Simelane affiche un CV déjà bien fourni. Formé à Johannesburg, il a fait ses débuts professionnels chez les Lions (32 matchs) avant de rejoindre les Bulls, où il a disputé 15 rencontres.

En janvier 2024, il débarque aux Stormers, qui lui permettent d’exprimer son talent, enchaînant neuf apparitions, dont trois en Champions Cup cette saison.

Polyvalent, il peut évoluer au centre, à l’arrière ou à l’aile, ce qui fait de lui un profil prisé sur le marché international. Son récent récital face aux Sharks a mis en lumière ses qualités : vitesse, appuis et flair pour déborder les défenses.

Un marché qui s’affole

En fin de contrat à l’issue de la saison, Simelane suscite déjà l’intérêt de plusieurs clubs européens et japonais. Selon RugbyPass, Castres (Top 14), les Bristol Bears (Premiership) et les NEC Green Rockets Tokatsu (Japon) sont intéressés. Les Exeter Chiefs pourraient également s’immiscer dans la course pour s’attacher les services de ce diamant brut.

John Dobson, entraîneur des Stormers, ne tarit pas d’éloges à son sujet :

« Wandisile est incroyablement talentueux. Nous sommes ravis de lui offrir un environnement où il peut grandir et se confronter à des joueurs de haut niveau. »

Si son potentiel est indéniable, son avenir semble encore flou. Reste à savoir quel club remportera la bataille pour attirer cette pépite dans ses rangs.