TRANSFERT. Après les folies North et Lawes, la ProD2 se met aussi à rêver de Bundee Aki

Bundee Aki en ProD2, est-ce possible ? Deux clubs souhaitent en tous cas s’offrir les services de l’Irlandais.

Vous l’avez certainement lu ce week-end : Le RCT cherche à recruter Bundee Aki pour la saison prochaine.

Bientôt, le club varois pourrait en effet se retrouver "à poil" au milieu du terrain puisque le All Black Leicester Fainga’anuku (25 ans) quittera la Rade l’été prochain, tandis que le Samoan Duncan Paia’aua devrait également s’en aller et alors que Mathieu Smaili (25 ans) et Jérémy Sinzelle (34 ans) arrivent aussi en fin de contrat.

Dès lors, s’intéresser à la référence du poste Bundee Aki (34 ans) peut sembler légitime, lui dont on imagine qu’il n’ira pas jusqu’au Mondial 2027 avec l’Irlande.

Si l’ancien perce-muraille (1m78 pour 101kg) des Chiefs se rapproche de la fin, ses performances stratosphériques lors du Mondial 2023 ont notamment prouvé qu’il aurait certainement encore 2 ou 3 années dans les pattes. Jusqu’à les faire en France ?

Sachez en tout cas que le RCT n’est pas le seul club intéressé. Car oui, le Midi Olympique avance que les ambitions de la deuxième division que sont Provence Rugby et Biarritz auraient aussi des vues sur le centre aux 57 sélections.

Alors ? Si l’on n'a pas grand-chose de plus à vous dire là-dessus, on pointait davantage cette actualité pour se demander si la Pro D2 pouvait bien se payer un joueur d’un tel calibre.

En l’état, il semblerait évidemment que le RCT ait la faveur des pronostics si le centre du Connacht venait à quitter l’Irlande. Mais avec les gros coups effectués par la Pro D2 (Lawes, Joseph, May…) et notamment Provence Rugby (North, Hanigan, Rodda…) ces dernières saisons, l’on se dit que tout est désormais possible, dans l’antichambre du Top 14.

Même si pour en vue d’un duel Aki/Ahki, on aimerait vraiment que ce bon vieux Bundee signe en Top 14…