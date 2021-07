TRANSFERT. Annoncé en Fédérale 1, Rudi Wulf est contraint d'écouter son corps

L'ancien joueur de Toulon et de Lyon Rudi Wulf va raccrocher les crampons. Il ne jouera pas en Fédérale 1 pour le RC Hyères-Carqueiranne-La Crau.

Il devait être la tête d'affiche du recrutement du Hyères-Carqueiranne-La Crau. Mais le club de Fédérale 1 ne pourra finalement pas compter sur l'ancien joueur de Toulon, Castres et de Lyon. Celui qui a porté des All Blacks à quatre reprises a été contraint de renoncer en raison d'une blessure au tendon d'Achille. À 37 ans, il sentait prêt physiquement mais se voit dans l'obligation d'écouter son corps comme de nombreux joueurs avant lui qui voulait continuer de jouer. "Dans ma tête, c’était oui, mais je dois écouter mon corps qui me dit stop, et que le rugby, c’est fini", confiait Wulf via Var Matin. Une fin de carrière quelque peu dans l'anonymat pour celui qui avait été recruté par Mourad Boudjellal avant de remporter trois Coupes d'Europe et un Brennus. Coup dur pour le joueur, mais aussi le club en raison du timing de son annonce. Alors que l'entraînement a repris, le Hyères-Carqueiranne-La Crau doit chercher un nouveau joueur. Quant à Rudi Wulf, il devrait rester en France du côté de Toulon.