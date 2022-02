6 Nations. Equipe de France. Jalibert manquera également la réception de l'Irlande !

Matthieu Jalibert en délicatesse depuis quelques semaines avec sa cuisse, ne pourra pas participer à la rencontre face à l'Irlande. Il ressent toujours une gêne aux quadriceps.

Matthieu Jalibert n'a pas participé à la victoire de l'équipe de France face à l'Italie dimanche dernier (37-10). Et pour cause, le demi d'ouverture de l'UBB, touché à la cuisse face aux Scarlets en Champions Cup, avait été jugé trop juste par Fabien Galthié pour prendre part à la rencontre. C'était donc Thomas Ramos qui l'avait suppléé, sur le banc des remplaçants.

Équipe de France. Jalibert OUT et Ramos IN, les raisons du staff

Oui mais voilà, ce mardi, l'Équipe nous apprend que Jalibert ne disputera pas non plus le match face à l'Irlande. En effet, le joueur de 23 ans ressent encore une gêne aux quadriceps. Ce qui explique donc la convocation de Léo Berdeu, après l'annonce du forfait de Jonathan Danty. Matthieu Jalibert de son côté, a communiqué sur ses réseaux sociaux. ''Merci à tous pour vos messages. On reviendra, comme toujours'', a-t-il publié, sur Instagram.