Tournoi des 6 Nations. Face au Covid-19, combien de joueurs ont retenu les autres nations ?

Si la France a réduit à 31 le nombre de joueurs pour le prochain Tournoi des 6 Nations, qu'en est-il des autres nations ?

Il y a quelques jours, suite à un accord entre la LNR et la FFR, on apprenait que le groupe du XV de France un temps composé de 42 éléments en comptant les cinq ''sparring partners'' allait être réduit à 31. En effet, afin de s'adapter aux conditions sanitaires, il était nécessaire selon les deux instances de resserrer le groupe. Au sein d'un communiqué commun, elles avaient alors déclaré : ''La situation sanitaire liée à la pandémie de Covid-19 impose de prendre de nouvelles mesures limitant les risques liés aux mouvements de joueurs entrant et quittant le groupe du XV de France pendant le Tournoi des 6 Nations [...] À la demande de la FFR, la FFR et la LNR se sont donc mis d'accord pour la mise à disposition d'un groupe qui sera maintenu à 31 joueurs''. Dans ces conditions-là quid des autres équipes participants au Tournoi des 6 Nations ? Elles aussi ont-elles dû faire face à des restrictions ?

L'Italie, premier adversaire de la France dans la compétition hivernale a préparé la venue des Tricolores avec 32 joueurs dans ses rangs. Franco Smith le sélectionneur, a réuni ses joueurs à Rome le 28 janvier dernier, un groupe jeune, d'une moyenne d'âge de 24 ans, à l'exception des joueurs de Trévise, restés au club pour préparer le match du week-end dernier contre le Munster (16-18). À l'instar de l'équipe de France, l'Italie avait convié des joueurs afin de venir s'entraîner en guise d'opposition. Ces derniers sont rentrés dimanche dans leurs clubs respectifs pendant que dans le même temps, les joueurs du Benetton Trévise ont rejoint la capitale transalpine. La Squaddra Azzura peut donc compter sur ses 32 joueurs depuis lundi matin : ''L'équipe s'est entraînée au complet ce matin. Hier, les joueurs invités sont retournés dans leur club, et au même moment, les joueurs appelés qui étaient sur le terrain de Trévise samedi ont rejoint la bulle et s'entraînaient normalement avec le groupe'', précisait Luigi Troiani, l'un des membres du staff de l'équipe nationale sur le site de la Fédération transalpine.

Concernant l'Angleterre, un peu à l'image de la France, celle-ci a choisi de ne sélectionner que 28 joueurs pour participer au prochain Tournoi, et de limiter les entrées et sorties au sein de la bulle sanitaire. La décision a été prise d'un commun accord entre la RFU et les clubs de Premiership, afin de limiter les risques de transmission du Covid-19, en plein milieu du nouveau variant. Le XV de la Rose a annoncé également douze autres joueurs en réserve, susceptibles de rejoindre l'équipe en cas de blessure. Parmi eux, on retrouve Jonathan Joseph, ou le jeune ouvreur des Wasps Jacob Umaga. De leur côté, Gallois et Irlandais ont annoncé fin janvier tenir 36 joueurs chacun à leur disposition. Wayne Pivac, le sélectionneur gallois, déclarait par ailleurs à ce sujet dans des propos rapportés par WalesOnline : ''Nous aimerions que tous les joueurs que nous choisissons soient ici à plein temps [...] Nous ne voulons certainement pas que les joueurs fassent des va-et-vient. Comme vous le voyez dans la communauté en ce moment, cette nouvelle variante se transfère très rapidement.'' Une mise à disposition totale donc comme la plupart des nations qui suivent le protocole de bulle sanitaire. De son côté, l'Ecosse a préparé sa confrontation face à l'Angleterre avec 35 joueurs dans ses rangs, et n'a pas réduit son groupe tout comme l'Irlande ou le Pays de Galles.