Tournoi des 6 Nations. Et si Pays de Galles-France se jouait... à Tottenham ?

Face à la mise en place du huis clos dans les stades, la fédération galloise souhaite délocaliser ses matchs du Tournoi des 6 Nations censés être disputés à domicile en Angleterre.

Nous vous l'indiquions ce mercredi, une menace de huis clos plane sur le Tournoi des 6 Nations. Et plus particulièrement sur le Pays de Galles qui doit faire sans spectateurs depuis déjà plusieurs jours face à la recrudescence des contaminations due au Covid-19. Afin d'éviter de grosses pertes financières, la fédération galloise étudie la possibilité de délocaliser ses matchs en Angleterre. C'est en tout cas ce que rapporte le Daily Mail. Pour rappel, aucune jauge n'a été fixée chez les Anglais. Dans ce cas, les rencontres contre l'Écosse (12 février), la France (11 mars) et l'Italie (19 mars) pourraient donc se dérouler au Tottenham Stadium.

En effet, la WRFU s'est fait refouler par Wembley, l'enceinte anglaise accueillant en même temps des rencontres de l'équipe d'Angleterre de foot en mars. En revanche, le Tottenham Stadium, stade des Tottenham Hotspur pourrait accueillir les matchs du Pays de Galles. Des discussions ont lieu entre les deux parties. En revanche comme le révèle RMC Sport, rien ne permet aujourd'hui d'affirmer que l'enceinte des Spurs sera le théâtre des matchs des Gallois. Et pour cause, l'équipe d'Harry Kane dispute un match contre Wolverhampton le 13 février, lendemain du match contre l'Écosse. Affaire à suivre.