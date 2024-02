RUGBY. 6 Nations. Pour le test de feu contre l'Irlande, Gatland mise sur la jeunesse et l'expérience

Pour cette troisième journée du Tournoi des 6 Nations, le Pays de Galles se déplace en Irlande, non sans la crainte d'une déculottée... Voici la composition de l'équipe.

Un retour et de l'espoir

Bien évidemment, ce match face à l'Irlande s'annonce des plus difficiles et les spécialistes de la compétition s'accordent (presque) tous sur l'issue de la rencontre. Au vu de la forme actuelle du Pays de Galles, et de celle de l'Irlande, les chances de victoire sont quasiment nulles pour le XV du Poireau.

Au-delà de la victoire, les Gallois arriveront-ils à livrer une belle copie face à la marée verte, qui est en route vers un Grand Chelem ? Rien n'est si sûre, mais Warren Gatland peut compter sur un retour important, et sur un jeune espoir du rugby international !

En ce qui concerne la première ligne, nous retrouvons du classique pour cette édition 2024, avec le solide Gareth Thomas, l'expérimenté Eliott Dee ainsi que Keiron Assiratti. Ces derniers seront soutenus par le capitaine Dafydd Jenkins, qui n'a que 21 ans, et le solide Adam Beard.

En troisième ligne, du classique également avec Alex Mann qui enchaîne une deuxième titularisation, Tommy Reffel et l'inévitable Aaron Wainwright. À la charnière, un autre cadre sera présent en la personne de Tomos Williams ! Ce dernier sera associé à Sam Costelow, qui retrouve sa place de titulaire.

La paire de centres de change pas, avec Tompkins et North, tout comme aux ailes, où Dyer et Adams gardent leur place ! À l'arrière, le jeune Cameron Winnett conserve le numéro 15, lui qui réalise un excellent début de compétition.

À seulement 21 ans, et avec uniquement 15 matchs de rugby professionnel derrière lui, il arrive à faire oublier l'absence de Liam Williams. Il est d'ailleurs le joueur ayant parcouru le plus de mètres avec la balle, soit un total plus de 191 mètres. Il faudra compter sur ses relances.

Sur le banc, nous pouvons retrouver le joueur du Racing 92 Will Rowlands, ou encore Lloyd ainsi que Kieran Hardy.

