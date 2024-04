TOP14. ‘‘Ce ne sera pas facile’’ : Stuart Lancaster avertit Owen Farrell avant son arrivée au Racing

L’entraîneur du Racing Stuart Lancaster s’est confié sur ce qu’il attendait d’Owen Farrell, et ses interrogations sur sa faculté d’adaptation.

L’idylle entre Owen Farrell et Stuart Lancaster a commencé en 2011. Avant d’être le sélectionneur de l’équipe d’Angleterre, le coach du Racing entraînait l’équipe B du XV de la Rose (les « England Saxons »).

Dans un rôle de formation et de développement des futures stars du rugby anglais, il supervisait également l’équipe des moins de 20 ans. Une formation talentueuse qui avait réalisé le Grand Chelem dans le Tournoi des 6 nations et une finale de Coupe du Monde en 2011.

On retrouvait dans cette équipe des noms comme George Ford, Elliot Daly, Joe Launchbury, Mako Vunipola, Christian Wade… et un certain Owen Farrell.

Une précocité record

Le demi d’ouverture était déjà un habitué des grandes échéances, avec un premier en professionnel à seulement 17 ans, contre les Scarlets.

Rapidement installé en tant que titulaire chez les Saracens, il remporte le premier de ses 6 championnats d’Angleterre avec les Sarries en 2011.

Avec des qualités de leader innées et un jeu au pied redoutable, Owen Farrell est sélectionné par le XV de la Rose, pour disputer le Tournoi des 6 Nations 2012 sous les ordres d’un nouvel entraîneur : Stuart Lancaster.

Le jeune numéro 10 retrouve ainsi son père, Andy Farrell, nommé comme coach assistant de l’équipe d’Angleterre.

Un véritable leader

Si le mandat de Stuart Lancaster s’arrêtera brutalement en 2015, après l’élimination du XV de la Rose de « sa » Coupe du Monde à domicile en phases de poule. Owen Farrell s’installe en équipe nationale et s’impose comme un des joueurs les plus talentueux de sa génération.

Entre 3 tournées avec les Lions Britanniques (2013, 2017 et 2021), 3 Tournoi des 6 Nations (2016, 2017 et 2020) et 3 Coupes d’Europe (2016, 2017, 2019). Le capitaine de l’équipe anglaise aura tout connu avec sa nation et son club des Saracens.

Son départ en Top 14 aura donc surpris, d’autant plus que de nombreux internationaux anglais ont également décidé de poser leurs valises en France (Manu Tuilagi, Billy Vunipola, Sam Simmonds, Jack Willis…)

Un Racing à l’accent anglais

Le club parisien s’offre ainsi une recrue de luxe avec Owen Farrell, qui rejoindra ses compatriotes Henry Arundell, Christian Wade et Stuart Lancaster.

Dans une interview pour le média RugbyPass, l’ancien entraineur du Leinster est pressé d’échanger avec son futur joueur.

Comment fait-il passer son message ? Combien de temps faut-il ? Prendra-t-il six semaines avant de demander des comptes aux gens ? Va-t-il trouver ses marques tout de suite ? Ce sont tous des sujets de conversation que j’ai vraiment hâte d’avoir avec lui.’’ Stuart Lancaster

Admiratif des qualités de l’international anglais, le coach du Racing tient à lui rappeler la dureté du championnat et qu’il devra s’adapter à une autre culture.

Avec lui, Siya Kolisi, Gael Fickou qui est un véritable leader au sein de l’équipe de France, c’est un incroyable défi pour un entraîneur d’essayer d’intégrer ces trois joueurs dans un groupe. Il (Owen Farrell) apportera une énorme qualité, mais ce ne sera pas facile.’’