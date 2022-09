TOP 14. UBB. ''Nous n’avons pas pratiqué le rugby que nous voulions…'' confie Urios

Après la victoire face à Castres en 3ᵉ journée de Top 14, Christophe Urios est encore critique envers le jeu de son équipe.

Après une victoire face au Castres Olympique, l’Union Bordeaux-Bègles décroche son premier succès de la saison ce samedi 17 septembre. Une performance qui reste malgré tout loin des prétentions girondines. Demi-finaliste du dernier exercice et prétendant régulier aux premières places de Top 14 depuis les dernières saisons, l’UBB ne s’y retrouve plus. Une impression (encore) confirmée par Christophe Urios auprès de Rugbyrama, et ceci même dans la victoire : “Nous n’avons pas fait un bon match, nous n’avons pas pratiqué le rugby que nous voulions… J’ai trouvé que nous n’étions pas en place. Je ne nous ai pas trouvés très bons, mais contre Toulouse pour la première journée, nous avions été plutôt bons, mais nous avions perdu. Ce soir, on va se satisfaire du résultat.” En effet, l’UBB a été pénalisée à de nombreuses reprises face à Castres et doit son salut à une indiscipline encore plus marquée chez son adversaire du jour. TOP 14. UBB. ‘‘Ne cherchez pas à dire des conneries sur lui’’, Urios protège Jalibert



Cependant, l’ancien entraîneur de Castres ne veut pas pour autant jeter le bébé et l’eau du bain avec. En effet, il cible quelques aspects qui l’ont convaincu dans la prestation du jour. Il met notamment en avant “l’état d’esprit” de sa formation. Il enchaîne ensuite sur la qualité observée en seconde mi-temps : “En fait, je nous ai trouvés costauds, même si nous n’avons pas produit notre meilleur rugby. Nous avons été efficaces en défense, efficaces dans la zone de marque en deuxième période. Notre deuxième mi-temps a été meilleure que la première.” D’autant plus, le manager bordelais peut également compter sur le sérieux de ses joueurs. Au micro de Canal +, Mahamadou Diaby a confirmé la poursuite des efforts pour retrouver le niveau d’il y a quelques mois. Il confie : “Vous imaginez bien la pression qu’on avait sur ce match, avec la frustration qu’on a eu ces deux dernières semaines. Il faut garder ce qui est bon, enlever ce qui est mauvais et se remettre en question. C’était laborieux cette semaine, mais c’est ce qu’on a voulu faire et on a réussi.” TOP 14. RÉSUMÉ VIDÉO. À domicile, l’UBB trouve la solution et corrige Castres