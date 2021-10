Top 14. Transfert de Bastien Soury à Biarritz, sa maman n'épargne pas les supporters et le staff du RCT

Bastien Soury va quitter Toulon pour Biarritz. Le talonneur varois vient compenser les nombreuses blessures au poste dans les rangs biarrotz.

Top 14. Biarritz. Ruffenach gravement blessé, Bastien Soury arrive en renfort !Pur produit de la formation toulonnaise, Bastien Soury va quitter le Var pour le Pays basque. Le talonneur a été recruté en qualité de joker médical suite aux blessures dans les rangs biarrot à ce poste. Peyresblanques, Da Ros et Ruffenach sur le flanc, le promu avait un besoin urgent d'un numéro 2. Et il a jeté son dévolu sur le Varois. Soury, c'est 55 matchs joués avec le RCT mais seulement 4 titularisations depuis 2015 ! Il n'a jamais réussi à se faire une place derrière des éléments comme Guirado ou Etrillard. Reviendra-t-il à Toulon à la fin de la saison ? Rien n'est moins sûr. Sur les réseaux sociaux, sa maman s'est dit soulagée de son départ pour le BO. Elle a notamment publié un message relayé par Blog RCT dans lequel elle égratigne les "pseudos supporter du RCT" mais aussi "certaines personnes du staff" qui l'aurait pris pour un idiot.

Cela va faire au moins 3 ans que je suis des commentaires des pseudos supporter du RCT, vis-à-vis de lui, et jamais je n’ai commenté pourtant j’étais blessée mainte et mainte fois, et là quand je vois que certaines de ces personnes regrettent plus ou moins son départ, car ils ont peur que les talonneurs actuels peuvent se blesser ? Cela me fait doucement sourire.



Un minot qui a voué sa jeunesse, depuis l’âge de 11 ans au RCT pur produit RCT, et bien je suis ravie et soulagée qu’il parte et qu’il retrouve l’amour de son sport et qu’il reprenne plaisir à jouer. De plus je ne remercie en aucun cas certaines personnes du staff pour l’avoir pris pour un idiot.



Je souhaite à mon fils une nouvelle route et qu’elle soit belle et longue. Toute la famille est derrière toi et nous serons toujours fiers de toi.