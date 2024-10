TOP 14. Stade Toulousain. ''Plus fort que nous'', un Thomas Ramos réaliste appelle à une réaction face à Castres

Battu à domicile par Bordeaux, Toulouse tombe pour la première fois depuis 2022. Ramos évoque une inefficacité inquiétante et une gestion des rucks insuffisante face à la puissance bordelaise

Dimanche soir, le Stade Toulousain a perdu sur sa pelouse face à l'Union Bordeaux-Bègles, une première depuis 2022. Ce revers marque la fin d'une série d’invincibilité à domicile de 953 jours.

En face, l’UBB a livré un match plein, avec une intensité impressionnante, notamment dans les rucks et les phases de combat. De son côté, Toulouse a peiné à imposer son jeu habituel. Thomas Ramos, l’arrière du Stade, n’a pas mâché ses mots après la rencontre.

"On fait cinq ou dix premières bonnes minutes où on marque 7 points et après, on a connu trop de pertes de balles dans notre camp pour pouvoir exister", a-t-il déclaré via L'Equipe. En effet, après un début prometteur, les Toulousains se sont retrouvés étouffés par la pression bordelaise, incapables de conserver le ballon et de créer de la continuité.

Dans les moments cruciaux, les erreurs toulousaines ont coûté cher. Ramos a souligné les difficultés à répondre à la vitesse des Bordelais : "Quand tu commences à courir derrière des mecs qui vont à 33, 34 ou 35 km/h, bah tu recules forcément." Toulouse, malgré quelques percées, n’a jamais su concrétiser et a souvent subi les contres éclairs de l'UBB.

Top 14. ''Surfing'', conquête et confiance, la qualité offensive de UBB peut-elle inquiéter Toulouse ?L’inefficacité offensive a également pesé lourd. "On a aussi des opportunités de marquer, mais on vient trop peu dans leur zone de marque", a regretté Ramos. Ce manque de réalisme dans les moments clés a permis à Bordeaux de maintenir son avance et d’assoir son emprise sur le match.

Ce qui est sûr, c'est qu'on est tombés sur plus fort que nous ce soir et qu'on n'envoie pas forcément un bon message d'une équipe costaude à domicile pour les matches à venir.

Le vent n'a pas aidé les Stadistes, notamment dans le jeu au pied. "On avait pour consigne de tenir le ballon", mais cela n’a pas suffi face à une défense bordelaise solide. L'UBB a su exploiter chaque erreur toulousaine pour construire sa victoire.

Si on avait su conserver les ballons et avoir de la continuité, on aurait pu les mettre un peu plus en danger, notamment après les breaks.

Ramos ne cache pas sa frustration : "Ce qui fait ch..., c’est de perdre à la maison." Pour Toulouse, cette défaite est un signal d'alerte. Il faudra réagir dès le week-end prochain face à Castres, où l’intensité devra être revue à la hausse pour éviter de retomber dans les mêmes travers.