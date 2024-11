Top 14. Sans Lucu, Jalibert aux commandes, la compo de l'UBB à Vannes

Alors que le Top 14 reprend ses droits ce week-end après la pause internationale, l’Union Bordeaux-Bègles se déplace à Vannes ce samedi pour le compte de la 10ᵉ journée.

Une rencontre importante pour les Bordelais, actuels deuxièmes du championnat, qui cherchent à maintenir la pression sur le leader, le Stade Toulousain. Et pour ce choc, le staff bordelais pourrait aligner une équipe compétitive, avec quelques choix intéressants.

Jalibert aux commandes : un retour attendu

Non retenu avec le XV de France pour affronter l’Argentine, Matthieu Jalibert reprend les rênes de l’attaque girondine. Le demi d’ouverture, en pleine forme en Top 14 depuis le début de la saison, sera chargé de dynamiser le jeu bordelais. Accompagné à la charnière par Yann Lesgourgues, titulaire en l’absence de Lucu, Jalibert voudra prouver que Galthié a eu tort de l’évincer.

Une ligne arrière remaniée

À l’arrière, Matéo Garcia est aligné pour amener sa précision dans le jeu au pied d’occupation. Sur les ailes, Uberti et Retière vont apporter leur vivacité et leurs appuis. Tapuai complète une ligne de trois-quarts solide, avec Janse Van Rensburg au centre, toujours aussi précieux dans son rôle de perforateur.

Un pack solide

Devant, Jefferson Poirot mènera une première ligne entre expérience et jeunesse avec Sa et Sadie. En troisième ligne, Matiu, Samu et Diaby formeront un trio complémentaire combinant puissance et activité dans les rucks. Dans la cage, Cazeaux et Coleman tenteront de réguler la touche girondine, en difficulté depuis le début de saison.

Un banc équilibré

Le staff bordelais pourra également compter sur un banc équilibré, où les apports de joueurs comme Perchaud et Swinton devraient amener du dynamisme en fin de match. L’Irlandais Joey Carbery profitera de sa polyvalence pour entrer à l’ouverture ou à l’arrière. Précis face aux perches à Clermont, il pourrait être précieux si le match est indécis.

Laterrade, Bochaton et Taufa complètent un banc déjà bien fourni.

Un défi à ne pas sous-estimer

Face à une équipe de Vannes difficile à jouer à La Rabine, l’UBB devra faire preuve de discipline et d’efficacité. Avec cette composition, les Bordelais sont armés pour repartir avec des points, mais la tâche ne sera pas simple face à une équipe bretonne qui ne lâche rien sur ses terres. Si l’UBB veut confirmer son statut de favori derrière Toulouse, il ne faudra pas passer à côté de ce match.