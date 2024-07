TOP 14. Salary cap contourné ? Très lourdement sanctionné, le RCT ''conteste fermement'' et va faire appel

Sanctionné pour un manque de transparence par section salary cap de la commission de discipline de la LNR, le RCT va contester son amende à 6 chiffres.

En cette toute fin de mercato, le RCT nous a surpris par une recrue venue de ProD2 qu'on attendait pas.

En 2021, on savait que le transfert de Cheslin Kolbe de Toulouse à Toulon avait fait jaser. Non seulement pour le changement de club, à la dernière minute et avant la fin de son contrat de l’un des plus grands joueurs de la planète, mais aussi pour les contours de la transaction.

A ce titre et à la suite d’un montage financier complexe (mais pas illégal ?), les deux clubs s’étaient quoi qu’il en soit fait sanctionner respectivement de 50 000 et 70 000 euros pour un "manque de transparence et de coopération", en décembre dernier.

Cette fois, la commission de discipline et des règlements de la LNR a frappé encore plus fort, en sanctionnant le RCT d’une amende de 500 000 euros pour les mêmes motifs au regard de la saison 2022/2023, apprenait-on ce mardi soir.

Une lourde amende, face à laquelle le club varois va faire appel. Dans le collimateur de la section spécialisée "salary cap" de la LNR, le club dirigé par Bernard Lemaitre a pourtant publié un message en assurant que la décision serait « fermement contestée".

D’autant que cette sanction découle aussi du "regard de l'état de récidive du club", indiquait le bilan fait par la LNR. Une affaire de gros sous, qui ne devrait pas en rester là.