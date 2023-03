Top 14. Laurent Marty annonce la couleur : ''Ce n'est pas la meilleure affluence d'Europe mais du monde !''

À seulement quelques jours d'un des plus gros chocs de cette 21e journée entre Bordeaux et La Rochelle, le stade du Matmut Atlantique est déjà complet, et l'engouement sera au rendez-vous.

Une affluence record !

Pour la venue du champion d'Europe rochelais, le président de Bordeaux, Laurent Marty, a décidé de délocaliser le match. Cependant, hors de question d'aller bien loin, car les joueurs de l'UBB évolueront sur le stade de leurs voisins footballeurs, les Girondins, sur la pelouse du Matmut Atlantique. Ce changement intervient dans une logique précise, accueillir le plus de monde autour des deux équipes les plus supporters de France en matière d'affluence, pour ce derby de la Nouvelle-Aquitaine. Le président de Bordeaux est alors prêt à accueillir 42 500 personnes au Matmut Atlantique, ce qui est le record absolu dans toute l'histoire du club. Toutefois, l'UBB n'en est pas à son coup d'essai, car c'est tout simplement le club qui affiche la plus grande affluence moyenne en Europe ! Pour Laurent Marty, cette proximité avec les supporters n'est pas anodine, et ce dernier voit les choses en grand : "Ce n'est pas la meilleure affluence d'Europe mais du monde ! Cette année, on est en train de battre notre record puisque, après ce match face à La Rochelle, nous dépasserons les 28.000 spectateurs de moyenne en Top 14 depuis le début de cette saison..." (Figaro) RUGBY. Top 14. L'UBB va réaliser un record historique face au Stade Rochelais



Un enjeu financier, mais également sportif

Si les recettes de ce match sont une véritable plus-value pour les dirigeants bordelais, l'enjeu sportif demeure aussi un des principaux objectifs : "Ce qu'il faut voir, c'est que l'Union Bordeaux-Bègles, par cycles, est toujours en progression. On monte au fil des années même s'il y a eu quelques moments difficiles. Le titre, on le veut, on le souhaite et on l'espère, mais il faut être pragmatique : il sera de plus en plus difficile à obtenir." En effet, La Rochelle se déplace avec l'étiquette de numéro 2 du Top 14, tandis que Bordeaux est à la 5e place. Ces derniers ont enchaîné 3 succès d'affilée, dont une victoire à l'extérieur face à Brive. Si jamais les Bordelais parviennent à s'imposer face aux champions d'Europe en titre, ils arriveront alors à les dépasser, et prendrait de sérieuses options sur la qualification. Au match aller, Bordeaux avait réussi l'exploit de s'imposer à Marcel-Deflandre.