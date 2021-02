Top 14. Reinach se la joue Usain Bolt et Montpellier retrouve la victoire contre Paris [VIDEO]

Le MHR s'est enfin repris ce samedi, en disposant du Stade Français 31 à 6 après plus de deux mois sans victoire. Cobus Reinach s'est grandement illustré.

Enfin ! Après 7 défaites consécutives, le MHR a retrouvé le chemin de la victoire. Le tout face au Stade Français et de quelle manière ! Remontés à bloc à l'heure de recevoir une formation parisienne qui tourne bien cette année, les Cistes ont en effet peut-être réalisé leur meilleur match de la saison et surtout, l'ont emporté avec le bonus (31 à 9). Tout cela a démarré par une entame de match digne de ce nom : après 5 minutes, sur un lancer en touche au-delà des 15 mètres et une remise intérieur du réceptionneur Serfontain, Vincent Martin, lancé comme une balle, allait derrière la ligne. Mais le break, autant que l'essai du match, allait intervenir autour de la demi-heure de jeu. Macalou était pris dans les 30 mètres héraultais et, au sol, le ballon giclait. Cobus Reinach, réactif, en profitait alors pour s'échapper dans le fermé et se faire une valise sur 70 mètres, déposer Arrate et prouver s'il le fallait encore qu'il était probablement le demi de mêlée le plus rapide du championnat. Un beau cadeau, la veille de son anniversaire.

Montpellier : Cobus Reinach, l’homme qui courait aussi vite que son pèreA la pause, Montpellier tenait déjà le score. Plus agressif, plus obnubilé par la quête de points que son adversaire, le club d'Altrad dominait donc les collisions, autant qu'il survolait la conquête aérienne (merci Van Rensburg). Autrement dit, deux équipes méconnaissables par rapport à ce qu'elles proposaient ces dernières semaines et un MHR qui, au bout de l'effort, allait chercher un bonus offensif inespéré avant le match grâce au doublé de Martin (77ème). Les hommes du GGL s'imposaient 31 à 6 et sortaient enfin de la zone rouge, devançant Bayonne de 5 points à l'heure d'écrire ces lignes. L'Aviron qui compte tout de même 3 matchs de moins que son prédécesseur, ne l'oublions pas.