TOP 14. Pas de place pour les ''mercenaires'' : Michalak secoue le Racing 92

Après la défaite à Bayonne (32-15), Frédéric Michalak veut mettre les joueurs face à leurs responsabilités.

Le Racing 92 n’a clairement pas montré son meilleur visage samedi à Bayonne. Une défaite sans appel (32-15), et surtout, une prestation qui a laissé un goût amer à Frédéric Michalak. L’entraîneur de l’attaque francilienne, visiblement déçu par ses joueurs, n’a pas mâché ses mots après la rencontre.

Devant les caméras de Canal+, Michalak a livré une analyse froide et sans détours : « Ce n’est pas respecter ce qu’on fait la semaine, ce n’est pas respecter le maillot, l’héritage d’un club. » Autrement dit, les joueurs du Racing n’ont pas été à la hauteur de ce qu’on attend d’eux. Et là, pour l’ancien demi d’ouverture, ce n’est pas juste une question de mauvais match, mais bien d’état d’esprit.

L'absence de grinta, le vrai problème

Ce qui a vraiment agacé Michalak, c’est ce manque de grinta, cette incapacité à se révolter quand ça va mal. Au lieu de se battre, ses joueurs ont semblé subir sans réagir. Un constat qui, à ce moment de la saison, devient préoccupant : le Racing 92 n’est pas en mesure de viser le haut du tableau, et s’ils ne se réveillent pas rapidement, ils risquent même de se retrouver embarqués dans la lutte pour le maintien.

Michalak ne se cache pas : « On est encore une petite équipe et on doit se remettre en question. » Pour lui, il ne s’agit pas de jouer les grandes équipes si on n’est pas capable de répondre présent sur des matchs difficiles à l’extérieur.

Le Racing 92 doit vite réagir

La situation est loin d’être dramatique, mais elle est suffisamment alarmante pour que Michalak lance ce message. Après sept journées, le Racing n’est qu’à la dixième place du classement, bien loin de ses ambitions.

Et le calendrier à venir ne va pas les aider à souffler : dès samedi, les Ciel et Blanc accueillent l’USAP à l’Arena pour un match très chaud entre deux équipes qui comptent le même nombre de points. Ensuite, ils enchaîneront deux déplacements qui pourraient en dire long sur l’état d’esprit de l’équipe, d’abord à Pau puis au Stade Français.

Si on ne veut pas passer pour des mercenaires, il faut répondre présent, surtout sur ces matches à l'extérieur, quand c'est difficile. Les grandes équipes passent par là. Donc voilà, on est encore une petite équipe et on doit se remettre en question. »

Frédéric Michalak attend une prise de conscience rapide de la part de ses joueurs. Car si la réaction ne vient pas, la suite de la saison pourrait être bien plus compliquée que prévu.