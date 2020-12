Top 14 - Lyon. Le pilier tricolore Demba Bamba out jusqu'en 2021

Le pilier droit du LOU Demba Bamba va manquer plusieurs semaines de compétition en raison d'un problème cervical. Sera-t-il apte pour le Tournoi des 6 Nations ?

Le pilier droit du XV de France et du LOU Demba Bamba va être contraint au repos forcé selon les informations de nos confrères du Progrès. Un problème cervical serait à l'origine de cet arrêt qui pourrait durer plusieurs semaines. Un retour n'est pas évoqué avant la fin du mois de janvier. Un coup dur pour la formation lyonnaise qui va enchaîner les matchs en championnat et en Champions Cup. Selon le journal lyonnais, ce n'est pas lié à "sa hernie cervicale opérée en juin 2019". Son indisponibilité pourrait aussi le priver du début du Tournoi des 6 Nations 2021. En effet, les Bleus doivent affronter l'Italie le 6 février puis l'Irlande le 14.



Bamba pourrait ne pas avoir suffisamment de temps de jeu dans les jambes pour postuler aux deux premiers matchs. Il pourrait être "sauvé" par l'éventuel décalage Tournoi de quelques semaines afin d'avoir du public dans les stades. En France, les supporters ne reviendront pas avant janvier. En Angleterre, 2000 personnes ont pu assister au Crunch entre le XV de la Rose et la France dans le cadre de la finale de la Coupe d'automne des nations. Bamba avait été titulaire face à l'Ecosse dans cette compétition après avoir été remplaçant contre le Pays de Galles et l'Irlande. Le staff tricolore compte donc sur lui.