TOP 14. Le fougueux Léo Coly l'assume : Dupont ? ''ça ne sert à rien d’essayer de l’imiter''

Interrogé par Rugbyrama sur divers sujets, le demi de mêlée de Montpellier est revenu sur son aîné Antoine Dupont, qu'il juge "inimitable".

Qui dit annonce de la liste des 42 pour la tournée de novembre, dit forcément des heureux et des déçus. Parmi la seconde catégorie, l'on pense évidemment aux habitués de ce groupe France, pas sélectionnés cette fois-ci. À l'image de Brice Dulin par exemple, ou encore de Teddy Thomas et Gaëtan Barlot. Et puis il y a bien sûr aussi ceux qui ont déjà gravité autour de ce groupe France l'an dernier, et qui aimeraient bien le faire à nouveau. Convoqué durant une semaine pour préparer le Tournoi 2022, Léo Coly est de ceux-là. Mais le demi de mêlée sait également que la présence de la triplette Dupont/Lucu/Couilloud, dans cet ordre, limite pas mal les choses.

Je savais très bien que je n’y serais pas (dans la liste). J’ai encore du travail pour pouvoir figurer dans une telle liste. Il y a beaucoup de demi de mêlée français qui sont très forts et qui sont déjà installés. J’espère qu’un jour la répétition de mes performances fera que je pourrai porter ce maillot bleu.

Mais au-delà de son sentiment sur son absence de la liste, l'ancien montois est également revenu pour Rugbyrama sur le regard qu'il porte sur Antoine Dupont, capitaine des Bleus mais qu'il n'a jamais encore côtoyé, ni même affronté. "Il a ce don d’exploiter la moindre petite faille et de sanctionner immédiatement. Il est costaud, il va vite, il a des bons yeux, il sent le rugby. Il fait partie des joueurs de classe mondiale et on est très heureux de l’avoir en France." S'en inspire-t-il ? Peut-être un peu, inconsciemment, mais sans jamais essayer de reproduire l'inimitable : "Je m’en inspire forcément, mais ce qu’il fait il n'y a que lui qui peut le faire, ça ne sert à rien d’essayer de l’imiter. Je regarde certains de ses gestes, mais ce n’est pas possible de le copier." Parole de demi de mêlée...

