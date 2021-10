Top 14. Joueurs en sélection, blessés, quels clubs seront les plus pénalisés en novembre ?

Lors des prochaines semaines, les clubs de Top 14 vont devoir composer sans leurs internationaux. Eux qui sont déjà impactés par des blessés.

Si nous adorons le rugby, c'est parce qu'il est le seul sport au monde où les matchs internationaux peuvent se dérouler en même temps que des matchs de championnats. Une aberration pour certains, qui nous offre un côté folklorique chaque saison, avec toujours les mêmes discours sur l'équité sportive. Les premiers tests se déroulant dès ce week-end (et ceux commençant à concerner les clubs de Top 14 le week-end du 30/31 octobre), et les internationaux tricolores rejoignant Marcoussis à l'issue de la prochaine journée de championnat ce dimanche, tour d'horizon sur les doublons d'automne en Top 14 en vigueur donc lors de la 9ᵉ et 10ᵉ journée. XV de France. Lebel, Flament, Buros... le groupe des Bleus pour préparer la tournée de novembre est enfin là !