TOP 14. Jeune entraîneur ambitieux, Yannick Nyanga quitte finalement le Racing 92

Entraîneur des Espoirs du Racing 92 depuis 2 saisons, Yannick Nyanga quitte le club dans lequel il était arrivé en 2015. Avec l’ambition d’intégrer un staff professionnel.

C’est la fin d’une ère, au Racing 92. Membre du club depuis près d’une décennie, Yannick Nyanga va quitter les Hauts-de-Seine.

L’entité ciel et blanche l’a officialisé ce mardi. Retraité des terrains depuis 2018, le grand ami de Dimitri Szarzewski était ensuite devenu directeur sportif du club basé à Nanterre.

TOP 14. ''Stuart ne nous l’a pas vendu comme la doublure d’Owen Farrell'' : Le Racing 92 recrute le fils de LancasterMais l’an dernier, la prise de hauteur de Laurent Travers, transfugé à son poste, lui avait permis de à prendre la tête des Espoirs du club, et de retrouver un peu ce terrain qui lui manquait.



Toujours est-il que l’homme aux 46 sélections en Bleu est un ambitieux qui aspirait à mieux. En fin de contrat et probablement pas en phase avec l’évolution qui lui était possible au Racing, il a choisi de quitter le club.

TOP 14. Kolisi, Tuisova… Après la déroute en barrage, Jacky Lorenzetti sort la sulfateuse et allume tout le monde

Nul doute qu’avec son statut et son expérience dans divers aspects du métier, l’ancien toulousain devrait trouver un staff professionnel pour la saison prochaine. En étant néanmoins conscient que les places sont chères : "Cela ne dépend pas que de moi. J’ai plein d’exemples de personnes qui font très bien leur boulot et qui n’ont pas de club à l’heure actuelle et d’autres qui le font un peu moins bien et qui sont dans un staff," expliquait-il à Actu.fr un peu plus tôt dans l’année.

Pour rappel, le Racing 92 continue son remodelage suite à l’arrivée de Stuart Lancaster, avec de nombreuses arrivées de renom comme Owen Farrell, Taofifenua ou Bamba.