TOP 14. Enorme coup dur pour le CO, qui perd un cadre pour plusieurs semaines

Face à Clermont, Castres a vu son capitaine Mathieu Babillot sortir blessé. Bilan : une luxation de l'épaule et plusieurs semaines d'absence.

Pendant que la majorité des yeux étaient rivés sur la 1ère journée du Tournoi, certains fidèles de notre championnat ont forcément dû préférer regarder leur équipe, en Top 14. Si certains se sont branchés sur Clermont vs Castres, ils ont pu voir le retour en force de Peceli Yato, élément marquant de la journée. Mais les supporters du CO, eux, retiendrons surtout que leur capitaine Mathieu Babillot est sorti blessé en se tenant l'épaule. Le bilan est d'ailleurs tombé : le 3ème ligne tarnais souffre d'une luxation de l'épaule et s'est fait opérer cette semaine. Il sera éloigné pendant plusieurs semaines et ne devrait pas faire son retour avant le printemps.

Voilà qui pourrait peut-être donner un peu plus de temps de jeu à un certain Teariki Ben-Nicholas, omniprésent l'an dernier et très peu utilisé cette saison. Par un CO à qui il faudrait bien la fraîcheur du Néo-Zélandais pour se donner un peu d'air, lui qui n'est que 11ème du Top 14, à 6 points de la zone de relégation...

