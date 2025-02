Top 14. En quête de constance, le Stade Rochelais à Lyon avec des ambitions : la composition maritime

En quête de constance, les Maritimes doivent frapper fort à Lyon pour rester dans la course aux phases finales. Un test majeur pour O’Gara et ses hommes.

Une équipe mixte pour relancer la machine

Le Stade Rochelais se présente à Lyon avec un XV de départ solide, mêlant expérience et puissance, pour cette 16e journée de Top 14. Après une première partie de saison en dents de scie, les Maritimes comptent bien réaffirmer leur statut. Antoine Hastoy aura les clés du jeu à l'ouverture, lui qui semble avoir laissé derrière lui ses difficultés du début de saison.

Devant, Ronan O'Gara mise sur une première ligne massive avec Wardi, Latu et Sclavi, de quoi répondre au défi physique que proposera le LOU. Lavault et Huchet formeront la paire de deuxième ligne, tandis que la troisième ligne alignera Andjisseramatchi, Haddad-Victor et Leupolu.

Dans les lignes arrières, Berjon guidera le jeu avec son expérience et sa science du tempo. Leyds apportera son sens du jeu, alors que Nowell et Bosmorin offriront une rampe de lancement explosive sur les extérieurs. Daunivucu et Seuteni sont alignés au centre.

Des remplaçants prêts à dynamiter la fin de match

Sur le banc, des profils polyvalents et impactants avec Lespiaucq-Brettes, Kanté-Samba ou encore en première ligne. Notez que Colombe-Reazel n'est pas sur la feuille de match. Pour rappel, il n'a pas été retenu par le staff du XV de France pour préparer le match contre l'Italie. Est-il blessé ?

Derrière, Thomas et Dulin pourront apporter de la vitesse et de la créativité en fin de match. Tandis que Brunet viendra apporter son énergie.

Face à un LOU qui reste sur une belle série (quatre matchs sans défaite), les Rochelais sont attendus. Ils devront imposer leur intensité d’entrée pour ne pas laisser les Rhodaniens prendre confiance.

Stade Rochelais 1 Wardi 2 Latu 3 Sclavi 4 Lavault 5 Huchet 6 Leupolu 8 Haddad-Victor 7 Andjisseramatchi 9 Berjon 10 Hastoy 11 Bosmorin 12 Daunivucu 13 Seuteni 14 Nowell 15 Leyds 16 Lespiaucq-Brettes 17 Kaddouri 18 Kanté-Samba 19 Douglas



20 Brunet 21 Thomas 22 Dulin 23 Kuntelia

Avec un XV taillé pour le combat et des individualités en forme, La Rochelle peut espérer repartir de Gerland avec des points précieux pour la course à la qualification.