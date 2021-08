TOP 14. Danty donne un avis tranchant sur le transfert de Kolbe

Dans une interview accordée à RMC, le nouveau centre du Stade Rochelais, Jonathan Danty, est loin d'être tendre avec Cheslin Kolbe.

Le microcosme du rugby français est sous le choc depuis quelques jours et vous savez tous pourquoi. La coqueluche du Stade Toulousain, Cheslin Kolbe, devrait normalement s’installer sur la rade à la suite de sa saison internationale. Celui qui a déjà tout gagné en France et sur la scène internationale rejoindra donc le RCT, une décision qui fait enrager certains supporters, mais pas que. En effet, le centre international français, Jonathan Danty, s’est exprimé sur le dossier chaud du moment. Top 14. Cheslin Kolbe, de la folle rumeur au transfert de l'année

Si l’ancien joueur du Stade Français affirme qu’il ne se “permettrait pas de juger”, il dresse tout de même un constat saignant autour du transfert de l’ailier sud-africain. Dans une prise de parole sans concession, il exprime son avis et son rapport au respect d’un contrat signé avec un club :

J'ai des principes et ce genre de choses-là... Quand tu t'es engagé, tu vas au terme de ton engagement, à part si ça ne va pas ou si ça se passe mal. Mais en l'occurrence, je ne pense pas. Après, on a tous des attaches différentes : certains c'est les hommes, certains c'est la vie, certains l'argent. Je ne me permettrai pas de juger ce sujet mais c'est sûr que moi je ne fonctionne pas comme ça. Chacun est libre de faire ce qu'il veut mais c'est toujours dommage, ça salit l'image des joueurs. Ce sont des choix et tant que les joueurs les assument, tant mieux pour eux."

Le joueur du Stade Rochelais n'a pas mâché ses mots pour parler du champion de France 2021. Quelque soit l'issue du dossier Kolbe, on a hâte de voir si les deux joueurs seront prêts à se répondre sur le terrain lors de leur prochaine confrontation.