Top 14 - Comment expliquer la multiplication des centres utilisés en 3ème ligne, et inversement ?

Ces dernières années, le repositionnement de centres en 3ème ligne (et inversement) est relativement marquant en Top 14. Avec de nouveaux exemples cette saison.

C'est une tendance qui n'en est pas vraiment une. Pourquoi ? Parce que la chose ne date d'aujourd'hui mais plutôt d'hier, de l'ère Patrice Collazo à La Rochelle, pour être plus précis. À l'époque, le manager maritime sent bien que son point d'ancrage au centre du terrain, Levani Botia, a les qualités pour jouer devant. Comme d'autres, d'ailleurs. Mais "Pat" a le culot que d'autres n'ont pas et tente le pari de faire jouer le Fidjien au poste de flanker. Initié lors d'un match à Toulouse en début d'année 2017, "Leps" continuera d'y évoluer de temps en temps, formant une 3ème ligne de feu avec Gourdon et Vito. Un ajustement tactique davantage prévalent sous la tutelle de Collazo, puisque Botia n'a rejoué en 6 qu'une seule fois depuis le départ de son ancien coach pour le RCT, mais qui en a - directement ou non - engendré d'autres.