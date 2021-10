Top 14. Clermont avec une paire de centres Moala/Penaud, le Racing avec Russell [COMPOSITION]

Découvrez les compositions de Clermont et du Racing 92 pour ce choc en clôture de la 5e journée de Top 14. Penaud sera encore au centre.

La composition de Clermont avec Moala et Penaud au centre, Raka et O'Connor aux ailes. Devant, Yohan Beheregaray sera titulaire pour la 3e fois de rang. Rabah Slimani et Arthur Iturria sont de retour et débuteront sur le banc.

Clermont 1 Ravai 2 Beheregaray 3 Ojovan 4 Lanen 5 Vahaamahina 6 Fischer 8 Lee 7 Cancoriet 9 Bezy 10 Lopez 11 Raka 12 Moala 13 Penaud 14 O'Connor 15 Matsushima 16 Fourcade 17 Falgoux 18 Iturria 19 Yato



20 Viallard 21 Hanrahan 22 Vili 23 Slimani

La composition du Racing 92 avec Russell à l'ouverture aux côtés de Le Garrec. Chat sera sur le banc tandis que Baubigny débutera au talonnage. A l'arrière Spring a été préféré à Beale, remplaçant.