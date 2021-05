Top 14 - 125 ans, Marcel-Deflandre, Résistance... Connaissez-vous l'histoire du Stade Rochelais ?

La Rochelle, c'est le tube du moment. Bien que récent à l'échelle du rugby pro, le club maritime n'en dispose pas moins d'une histoire plus riche que J.Bezos.

Si l’on vous dit Stade Rochelais, vous pensez ? Probablement Marcel-Deflandre, un pack de fer, Levani Botia et la ferveur des Bagnards. D’autres iront jusqu’à la génération Jone Qovu, Malietoa Hingano et Romana Graham, voire - pour les plus anciens - celle de Vialaret et Elissalde, sans oublier les historiques Vincent Merling et Thierry Lévêque, toujours à Port-Neuf depuis les années 90. Mais au-delà du Stade Rochelais qui conquiert l’Hexagone et plus encore aujourd’hui, connaissez-vous son histoire et ses origines, plus largement ? Croyez-nous, elles valent le détour.

