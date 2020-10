Swing Low, Sweet Chariot : entre Sanction et éducation, la RFU a tranché

Après avoir fait polémique à cause de ses origines esclavagistes, la RFU envisageait d'interdire le chant "Swing Low, Sweet Chariot".

En juin dernier, une polémique a fait rage chez nos voisins anglais : le célèbre chant "Swing Low, Sweat Chariot" risquait d'être interdit. La période autour du Black Lives Matter remettait en cause toutes choses et si tout n'a pas abouti, les gens ont eu l'occasion de se poser la question. "Swing Low, Sweet Chariot" était remis en cause après un examen de ses paroles par la Fédération anglaise de rugby (RFU). Entonné depuis 1980 dans les stades, avec les paroles affichées à Twickenham, la RFU souhaitait éventuellement interdire ce chant à cause de ses origines esclavagistes. Ce chant, composé en 1862 par un esclave du nom de Wallace Willis, décrit l'espoir des esclaves de trouver du réconfort dans l'au-delà. Un porte-parole de la RFU s'était même exprimé : "Cette chanson fait partie depuis longtemps de la culture du rugby. Mais elle est chantée par beaucoup de gens qui n’ont pas conscience de ses origines". Le combat de sensibilisation allait être long pour la fédé.

Finalement, elle s'est rétractée. La RFU a déclaré qu'elle n'interdirait pas "Swing Low Sweat Chariot" dans les stades et qu'elle ne sanctionnerait pas ceux qui la chantent. L'instance anglaise sait que ce chant occupe une place importante et de longue date dans le rugby et dans le XV de la rose. Tout de même, de la sensibilisation sera faite pour les supporters aux travers d'événements et via les réseaux sociaux, pour informer sur l'origine même de ce chant. On entendra encore longtemps "Swing low, sweet chariot, Coming for to carry home".