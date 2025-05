Stade Toulousain. ‘Mentalement, c’est dur à encaisser’ : la confession crue d’Antoine Dupont

Ce week-end, Antoine Dupont a livré ses premiers mots depuis sa blessure. Loin du terrain, il n’a pourtant jamais quitté le groupe. Son témoignage éclaire d’un nouveau jour son rôle même hors des lignes.

Blessé au genou lors du choc face à l’Irlande pendant le dernier Tournoi des 6 Nations, Antoine Dupont s’est exprimé depuis sa grave blessure au micro de France 2 en marge de la demi-finale de Champions Cup entre l'UBB et le Stade Toulousain.

Ugo Mola qui envoie Antoine Dupont à l’entrée du couloir pour retourner la tête des Bordelais. Déjà le plus gros coup tactique du match.#UBBST 🔴⚫️pic.twitter.com/3eIEQjeePI — Chez Tonton - Pastis Ô Maître (@cheztontontlse) May 4, 2025

Un témoignage lucide, sans fard, où le capitaine du XV de France et du Stade Toulousain revient sur ses premières semaines de galère, mais aussi sur l’importance du groupe et de l’état d’esprit dans ces moments-là.

"Il n'y a jamais de bons moments pour se blesser", confie-t-il d’emblée, avec cette sérénité qu’on lui connaît. "C'est dur à encaisser mentalement, aussi physiquement, ça nous tombe un peu dessus et il faut y faire face." Touché lors de la victoire contre l’Irlande, Dupont a entamé un long parcours de rééducation. Opéré à Toulouse, il confie que tout s’est "bien déroulé", même si la phase post-opératoire a été "la plus fastidieuse, la plus douloureuse aussi".

Un retour progressif… mais encore loin du terrain

Aujourd’hui, il a "pu enlever les béquilles", il "reconduit", et chaque petite victoire compte. La phase la plus lourde de rééducation est passée, avec "quatre premières semaines en clinique". Revenu depuis "deux semaines" au club, il insiste sur le fait d’être resté au contact du groupe, ce qui lui a "fait du bien". Pour le moment, la date de reprise reste floue, même s’il évoque une indisponibilité "autour des 8 mois".

En attendant, le Stade Toulousain apprend à vivre sans lui. Et ce n’est pas rien. Son absence est un défi de taille pour le club qui joue sur les deux tableaux. Certains s’interrogent : que vaut Toulouse sans Dupont ?

L’aura du capitaine toujours présente

Même éloigné des terrains, Dupont reste un moteur dans le vestiaire. Lors de la victoire face à Toulon, il était là, proche du groupe, et son influence reste majeure : "On a besoin aussi d'Antoine, de son aura et de son savoir-faire", glissait un membre du staff (lire l’article complet).

"J’essaye de faire comme je peux pour les soutenir avec un peu plus de distance", confie Dupont, visiblement frustré de ne pas pouvoir être sur le terrain. "On a l’impression d’abandonner les copains", dit-il. Pour autant, il garde la tête haute et parle déjà de 2027, avec une vision claire : chaque étape compte.

Une absence qui inquiète

Le Stade, qui aussi privé de Ramos contre l'UBB, devra se montrer solide mentalement pour viser un nouveau titre européen. Dupont, de son côté, garde confiance : "Ces chances-là, il faut savoir les saisir quand on en a l’occasion… Ça va se jouer surtout aussi sur l’état d’esprit."

Il sait de quoi il parle. Car si le Stade a l’effectif, il n’a pas 36 Dupont dans ses rangs. Mais il peut compter sur un capitaine déjà tourné vers l’avenir, lucide sur l’effort à fournir, et plus que jamais connecté à son groupe.