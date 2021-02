Sarcelles et le rugby pleurent la disparition de Clément Betton

Ce week-end, la disparition d'un joueur de Sarcelles a bouleversé tout le club et ses amis. Clément Betton n'avait que 31 ans.

Il y a des nouvelles qu'on aimerait ne pas avoir. Ce week-end, le rugby et plus particulièrement le club de Sarcelles pleurent la disparition de Clément Betton, 31 ans et ancien joueur de l'AASS. Ses proches sont plongés dans une tristesse infinie depuis samedi matin, après son accident de moto dans la nuit de vendredi à samedi, en rentrant du travail. A ce jour, aucune date n'est fixée pour les derniers au revoirs à Clément et la situation sanitaire complique les choses. Mais ça n'empêche pas ses amis de se réunir comme ils l'ont fait, afin de se soutenir mutuellement et de faire vivre le souvenir de Clément.

Tous ses amis diront à quel point Clément est une personne formidable, comme l'exprime son ami Romain Prébin, joueur de Domont et anciennement Sarcelles : "On n'a pas le même âge, mais depuis petit j'étais avec les grands et il m'a directement pris sous son aile. J'ai demandé à tout le monde si quelqu'un avait un mauvais souvenir avec lui. Impossible d'en trouver un. Clément était joyeux, toujours partant et plein de bonne volonté. Même les supporters des autres équipes, personne n'a un seul mauvais souvenir de lui. Bon vivant, toujours le sourire".

Clément est un enfant de la balle ovale comme Sarcelles peut en produire. Amoureux du sport, ce 10 ou 9 n'a jamais quitté le club et s'est fait des amis que vous devez aujourd'hui connaître : Rabah Slimani, Judicaël Cancoriet ou Sekou Macalou. Ces derniers ont été très touchés par la disparition de leur ami, et ils ont tenu à lui rendre hommage lors de la dernière journée de Top 14 le week-end dernier. Si vous vous étonniez de la sortie prématurée de Rabah Slimani, Clément n'y est pas pour rien. On sait à quel point la perte d'un proche peut affecter et un joueur de rugby, aussi fort soit-il, n'y échappe pas. Les deux joueurs ont longtemps évolué ensemble, étant de la même génération.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Macalou Sékou (@macsekou)

Pour soutenir comme ils peuvent, les proches de Clément ont décidé d'ouvrir une cagnotte pour aider la famille. Son frère, également ancien joueur de Sarcelles, et sa mère ont perdu un deuxième membre de leur famille après la disparition du père de famille il y a de ça quatre ans.

POUR SOUTENIR LA FAMILLE DE CLÉMENT, C'EST PAR ICI