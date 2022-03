RUGBY. Zac Guildford condamné une nouvelle fois pour avoir extorqué son grand-père

L’ancienne pépite néo-zélandaise Zac Guildford a une fois de plus été condamné par la justice. Cette-fois ci, c’est pour une histoire de fraude impliquant un ami et le grand-père de l'ancien clermontois.

L’ancien grand espoir du rugby néo-zélandais, Zac Guildford, fait une nouvelle fois parler de lui, et ce n’est toujours pas pour ses exploits rugbystiques. L’ancien clermontois a été condamné à 9 mois de détention à domicile sous surveillance électronique. Le Néo-Zélandais est accusé d’avoir volé de l’argent à son propre grand-père ainsi qu’à un ami. Des actes motivés uniquement par sa dépendance aux jeux d’argent.

D’après le média néo-zélandais Stuff, lorsque Zac Guildford a habité chez son grand-père entre le 30 mars et le 9 avril dernier. L’ancien ailier en aurait profité pour se verser de conséquentes sommes d’argent grâce à l’application bancaire de son grand-père. L’ancien nivernais aurait en tout soutiré 41 500$ (26.000 euros) à son aïeul. Des faits qu’il a totalement reconnus lors de son apparition au tribunal. La supercherie a été découverte quand le grand-père de Zac Guilford s’est rendu compte que son application bancaire avait disparu de son iPad. L’homme aurait alors demandé à l’ancien All Black de lui réinstaller à plusieurs reprises, des demandes refusées à chaque fois par l’intéressé. Son grand-père avait ainsi retrouvé ses comptes avec un découvert de plus de 29 000$ (18 000 euros).

L’ancien clermontois a également été condamné pour avoir manipulé un ami à lui en mai dernier. Le Néo-Zélandais lui avait demandé 60 000$ (37.500 euros) pour entamer une action en justice pour diffamation contre un média néo-zélandais. Bien évidemment, l’argent n’a servi pour aucune action en justice, mais plutôt pour que l’actuel joueur d’East Coast RFC (troisième division néo-zélandaise) continue de nourrir sa dépendance aux jeux d’argent.

Comparu cette semaine devant le tribunal de district de Masterton, l’ancien espoir du rugby a plaidé coupable pour ces deux accusations de fraude. Condamné par ailleurs pour conduite sans permis en aout dernier, l’ailier ne cesse d’accumuler les peines. En 2019, le Néo-Zélandais avait été condamné à 2 ans de surveillance intensive pour avoir agressée une femme à l’arrière d’une voiture. Son passage en France avait plus été marqué par ses débordements extra-sportifs que par ses performances sur le terrain. Il avait notamment quitté l’ASM avant même la fin de son contrat.