RUGBY. WTF. Non mais c'est quoi cette équipe de fou que se créé le Tel-Aviv Heat, en Israël ?

En Super Cup, une compétition qui regroupe des équipes des nations émergentes, Tel-Aviv du lot grâce à son recrutement. Potgieter, Kunatani, Strauss...

L'an passé, la nouvelle avait fait sensation, sans que personne ne prenne vraiment au sérieux le choix de Gabriel Ibitoye de s'engager auprès de la toute nouvelle équipe du Tel-Aviv Heat. Pour la formation israëlienne, sortie de l'oeuf pour participer à la Rugby Europe Super Cup, la venue de l'un des plus grands talents du rugby anglais était certes une mise en lumière évidente, mais pas le premier gros coup effectué. Car si beaucoup se sont demandés "c'est quoi cette équipe de mercenaires qui se monte, encore ?" ou bien "kessessé que cette compétition en bois ?", depuis, pas mal de réponses ont été données.

POINT TRANSFERTS. Rory Arnold au Japon, Ibitoye signe à Bristol !

La première, c'est que cette dernière à été créée sous validation de Rugby Europe et de World Rugby, afin de continuer de développer le rugby dans les nations émergentes. Et de fait, de le promouvoir en Géorgie avec les Black Lion de Tbilissi, aux Pays-Bas avec le Delta, au Portugal avec les Lusitanos ou encore en Israel, donc, mais aussi en Espagne (Leon Iberians), Russie (Enisei STM et Lokomotiv Penza) et Belgique (Brussels Devils). La seconde, c'est que le Heat de Tel-Aviv jouera les demi-finales de la compétition ce week-end au Portugal. Il faut dire que si cela n'a encore fait aucun écho auprès des amateurs de rugby du vieux-continent, le Heat possédait cette année, en plus d'Ibitoye, d'autres garçons forts d'une grosse expérience.

RUGBY. VIDEO. Le Portugal frôle un exploit monumental en Géorgie (25-25)

Le premier ? Renaldo Bothma, ancien 3ème ligne des Harlequins et des Sharks de Durban aux 18 capes avec la Namibie, dont une participation à la coupe du monde 2015. Ensuite ? D'autres garçons ayant fait carrière au Royaume-Uni notamment, à l'image du numéro 9 Nic Groom (Northampton, Edimbourg, London Irish), de GJ Van Velze (Northampton, Worcester) ou encore de Josh Strauss, 24 sélections avec l'Ecosse et passé par le Stade Français en 2019. L'on pourrait citer également Jasa Veremalua, champion olympique à 7 avec les Fidji, qui détonne au milieu d'une équipe dont l'un des seuls points faibles pour son développement est finalement de ne compter que 35% de joueurs israeliens...

Et alors que le premier match de rugby professionnel sur la Terre sainte ne s'est déroulé qu'en décembre 2021, sa vitrine, l'équipe coachée par Kevin Musikanth et l'ancien montpelliérain Demetri Catrakilis, recrutera encore plus gros l'an prochain. Jacques Potgieter, le solide 2ème ou 3ème ligne sud-af passé par Toulon, a déjà signé. Jamba Ulengo, ancienne terreur du Super Rugby avec les Bulls, aussi. Quant à la dernière recrue annoncée pour l'instant, elle devait (re)débarquer en Top 14 il y a encore quelques mois. Il s'agit en effet ni plus ni moins que du Fidjien Semi Kunatani, passé par le Stade Toulousain et les Harlequins notamment. Au sein d'une équipe qui veut croître "vite mais bien", pour paraphraser les mots de son CEO, le Heat de Tel-Aviv pourrait donc faire d'encore plus gros dégâts très vite. Et pourquoi pas bientôt donner à la Super Cup des airs de Major League américaine. Et plus si affinités...