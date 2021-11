Rugby. Vus d'Argentine, les Bleus sont redoutables mais pas imbattables

Trois observateurs avertis nous livrent leur ressenti sur le match entre le XV de France et l'Argentine du samedi 6 novembre au Stade de France.

Ce samedi, le XV de France retrouve l'Argentine deux ans après ce succès étriqué des Bleus lors du Mondial 2019 au Japon. Un match qui s'annonce électrique entre des Bleus décidés à réaliser une grande tournée de novembre. Et des Pumas qui pour la plupart évoluent en France. Depuis la Coupe du monde, la France a retrouvé de sa superbe. Côté argentin, ça a été plus compliqué, notamment en raison de la crise sanitaire qui n'a pas permis aux Sud-Américains de s'entraîner et de jouer dans de bonnes conditions. Ils restent également sur un Rugby Championship compliqué, mais on peut compter sur eux pour se transcender face aux Tricolores. Avant ce match, nous avons demandé à trois observateurs avertis ce qu'ils pensaient du XV de France et des Pumas : Agustina Soriano (Rédactrice web et chroniqueuse pour ESPN), Eugenio Astesiano (Journaliste pour Hablemos Rugby et Eden Park Argentina) et Fran Capizzi (Réalisateur de match et Producteur TV pour ESPN et PEGSA).

De l'extérieur, diriez-vous que la France est redevenue un grand pays de rugby après une période difficile de plusieurs années ?

Agustina Soriano : Actuellement, l'équipe de France s'est positionnée comme un adversaire redoutable qui peut perturber le développement du jeu de ses adversaires. Bien qu'on puisse dire qu'ils n'ont pas encore atteint le niveau des grandes puissances, les derniers matchs ont montré qu'ils ont une idée et un plan de jeu ; de plus, les joueurs dont ils disposent leur donnent un avantage lorsqu'il s'agit de faire valoir leurs qualités.



Eugenio Astesiano : La réponse réside dans le fait d'avoir misé sur les jeunes. De 2017 à aujourd'hui, la France s'est appuyée sur toutes les bonnes choses faites par ses équipes U20, notamment avec le double titre de champion du monde. Non seulement grâce à Dupont, Demba Bamba, Kilian Geraci et Ntamack, mais aussi grâce à tous ceux qui sont passés par là et qui ont contribué et continuent de contribuer.

Fran Capizzi : La France a gagné en confiance lors de la RWC 2019 et depuis, elle a pris un élan dirigé vers la RWC 2023. Sans aucun doute, ils sont aujourd'hui l'équipe la plus complète d'Europe. Ils peuvent gagner ou perdre... mais Galthié a beaucoup d'options et de variantes à choisir à un haut niveau (la série contre l'Australie en juillet en a été le grand exemple).

Selon vous, quelles sont les ambitions des Pumas pour ce match ?

Agustina Soriano : Les Pumas joueront un double jeu : contre la France et contre eux-mêmes. Autour de l'Argentine il y a un nuage de fortes interrogations, surtout après leur mauvaise performance dans le récent Rugby Championship. Peut-être pas tant envers l'équipe en elle-même ou individuellement, mais aussi envers l'entraîneur Mario Ledesma. Commencer la fenêtre internationale de novembre contre les Bleus sera une excellente occasion de démontrer les changements qui doivent commencer à prendre forme, d'autant plus que nous sommes à un peu plus d'un an du prochain grand rendez-vous mondial.



Eugenio Astesiano : Le match face à la France c'est un classique, et l'équipe se doit de gagner. Après cela, ils doivent être capables d'établir sur le terrain une idée claire du jeu offensif qui fait défaut pour le moment et ils doivent se renforcer et être à nouveau fiables sur les coups de pied. Ils doivent également être solides en défense, notamment dans les plaquages 1v1.

Fran Capizzi : Les Pumas voudront absolument gagner et ont les qualités nécessaires pour surprendre la France. Après un Rugby Championship marqué par six défaites et très peu de volume offensif, l'équipe a intérieurement besoin d'un coup de fouet pour bien démarrer cette tournée de novembre.

Quelles sont les forces et les faiblesses de ces deux nations à l'heure actuelle ?

Agustina Soriano : L'Argentine possède un pack très solide. De plus, ses coups de pied ont tendance à bien fonctionner comme méthode de création de jeu face à un adversaire qui bloque et/ou entrave les possibilités d'avancer en distribuant le ballon. Lors des derniers matchs la défense a été l'un des problèmes réguliers de l'équipe. En attaque, le plus gros point d'interrogation se situe au niveau de l'animation du côté ouvert, qui est normalement occupé par Nicolas Sanchez. Il semblerait que samedi le numéro 10 sera porté par Santiago Carreras, qui n'est pas un ouvreur de formation. Je pense que, selon la façon dont Carreras aborde le jeu et la connexion qu'il a avec le demi de mêlée, la France peut exploiter cette faiblesse pour interférer dans le jeu et forcer les Pumas à défendre, sans leur donner la possibilité de créer des opportunités trop librement.



À partir de cette fenêtre de novembre, je pense que la France sera sous pression pour ce qui est de la solidité dans le jeu, tout simplement parce qu'elle est l'hôte de la RWC2023. Une pression qui peut ou non jouer en leur faveur mais qui les obligera sans doute à trouver de la constance dans leurs performances. Les Gaulois arrivent en tant que favoris pour le match contre l'Argentine. Il sera intéressant d'observer comment Antoine Dupont se comporte dans son nouveau rôle de capitaine. Nous pourrons voir si cela n'influence pas sa performance, étant une pièce fondamentale de l'équipe. La clé pourrait aussi être en défense. Surtout dans les formations fixes, où les deux formations parties ont les ressources pour contester la puissance de la même.



Eugenio Astesiano : L'équipe d'Argentine a quelques grands noms et s'ils sont capables de récupérer l'énergie du groupe et de jouer de manière simple, sans vouloir faire des choses complexes, mais en jouant un jeu direct et frontal, c'est une équipe capable de prendre l'avantage devant. C'est une équipe qui a été très vulnérable dans les premières minutes. Ils marquent très facilement et sans effort. Après cela, ça devient très difficile pour eux.



Une de leurs qualités est qu'ils (les Bleus, ndlr.) sont très confiants et qu'ils ont le courage de jouer. Ils ont perdu leur peur de faire des erreurs. Ils ont confiance en leurs qualités et jouent avec ce qui se trouve devant eux. Ils saisissent leur chance même dans leur propre moitié de terrain et essaient de tirer le meilleur parti de chaque ballon. En défense, ils ont solides, bien qu'il y ait des faiblesses à ce niveau. Ils marquent des points. Si le jeu se déroulait à un rythme élevé et avec de nombreuses phases impliquant beaucoup de défenseurs, ils auraient la possibilité de créer davantage d'espaces.

Fran Capizzi : Les deux grandes forces de Los Pumas, la mêlée et la défense, étaient grandement observées par nos adversaires durant le Rugby Championship. Améliorer la mêlée et obtenir un jeu de qualité est la chose à faire immédiatement pour être compétitif. Le retour de Cubelli pourrait être une injection d'énergie positive pour l'équipe.



La France a montré des signes de faiblesse lorsqu'elle était sous pression, par exemple contre l'Écosse (lors du 6 Nations 2020 et 2021). Si les Pumas parviennent à amener le jeu à ce stade, ils peuvent avoir une chance de gagner. Ce sera un grand test pour le combo Ntamack-Jalibert. Si l'équipe de Galthié joue confortablement et avec liberté, la fluidité de son attaque briserait n'importe quelle défense.