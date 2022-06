RUGBY. VIDEO. La FFR présente un court-métrage contre l'homophobie

La FFR, qui est plus que jamais engagée dans l’inclusion dans le sport, dévoilera un court métrage contre l’homophobie.

Depuis plusieurs années, la Fédération Française de Rugby mène une réelle politique d’inclusion dans le sport avec l’aide de la CADET (Commission Anti-Discriminations et Egalité de Traitement). La saison dernière, la FFR a décidé d’autoriser les personnes transgenres à intégrer les équipes de rugby, sur l’ensemble des compétitions officielles, afin d’ « d’amorcer un véritable changement pour l’intégration totale et sans condition de la communauté LGBTI+ dans le rugby. »

VIDEO. VALEURS. Le témoignage touchant de Jérémy Clamy-Edroux après son coming-out

De plus, avec la LNR, la Fédération vient d’annoncer qu’elle parrainera le « Festive Rugby Cup » qui aura lieu le 4 juin prochain au CNR. Ce tournoi se jouera avec des équipes belges et français qui réuniront des joueurs hétérosexuels et LGBTI+. Grâce à l’ensemble de ces décisions, la FFR devient la première fédération française à obtenir le label « FIER sport ». Une récompense donnée aux institutions qui s’engagent à mettre en œuvre les 17 préconisations énoncées par la Fondation FIER.

Ce label « FIER Sport » sera remis à la FFR ce dimanche 5 juin à l’Hotel de Ville de Paris. Par la même occasion, le court-métrage « Jean est tombé amoureux », soutenu par la FFR, sera diffusé sur grand écran. Un petit film de 22 minutes racontant l’histoire de rugbyman qui rencontre beaucoup de difficultés après être tombé amoureux d’un adversaire. Ce court-métrage sera disponible sur la plateforme Canal+.