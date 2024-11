RUGBY. Une leçon douloureuse pour Savea et les All Blacks : ''Face à la France, ça ne pardonne pas''

Au terme d’un match d’une intensité rare, le XV de France a renversé les All Blacks à Saint-Denis. Une victoire de prestige pour les Bleus, mais une immense déception pour Ardie Savea et ses coéquipiers.

« Nous avons fait des erreurs stupides »

Capitaine et troisième ligne des All Blacks, Ardie Savea n’a pas mâché ses mots après la rencontre face à l'équipe de France. Interrogé par RugbyPass, il a partagé son amertume : « Nous nous étions mis en position de remporter cette rencontre, mais nous avons fait des erreurs stupides et perdu des ballons. Face à une équipe de la qualité de la France, cela ne pardonne pas, et ils en ont profité. Je suis vraiment déçu. »

Un constat lucide, qui reflète la frustration d’une équipe habituée à dominer mais qui a vu ses ambitions s’effondrer face à des Bleus incisifs.

Une première mi-temps sous contrôle

Pourtant, tout avait bien commencé pour les hommes de Scott Robertson. Les All Blacks avaient pris l’ascendant en première période grâce à une possession maîtrisée et une exécution clinique. Savea résume : « Nous avions le sentiment de contrôler le jeu, d’être assez précis en conservant le ballon, en dominant la possession, en obtenant des pénalités et en marquant. » Mais l’illusion de contrôle s’est rapidement dissipée après la pause.

Le réveil des Bleus en seconde période

Menés par une charnière Dupont/Ramos en place et sous l'impulsion d'avants déterminés, les Tricolores ont renversé la vapeur dans un Stade de France en ébullition. La pression exercée par le XV de France a mis à mal les All Blacks. « En deuxième mi-temps, ils ont exercé une forte pression, et nous n’avons pas su y répondre », admet Savea. Les Néo-Zélandais ont fini par céder face à l’intensité bleue.

Une leçon à retenir pour les All Blacks

Malgré l’amertume de cette défaite, Savea a tenu à saluer la performance de ses adversaires : « C’est tout à l’honneur de l’équipe française, c’est une équipe de qualité. Nous devrons nous regarder dans le miroir pour comprendre où nous aurions pu mettre le clou dans le cercueil. » Un éloge qui souligne le niveau d'investissement déployé par les Bleus dans ce duel.

Malgré la déception, le 3e ligne néo-zélandais reste fier de ses coéquipiers : « Bien que je sois extrêmement déçu, je suis aussi très fier des gars. Il nous reste encore un match la semaine prochaine. » Une résilience qui caractérise l’esprit All Black, bien décidé à repartir de l’avant. Ils affronteront l'Italie ce week-end et auront à coeur de terminer la tournée et l'année en beauté.

Cette défaite des Kiwis face à la France est un nouvel épisode dans une rivalité historique. Elle confirme la bonne forme des Bleus face à cet adversaire, et leur volonté de briller sur la scène internationale jusqu'à l'objectif ultime en 2027. Pour les supporters français, ce match restera un classique, salué par la presse mondiale comme l’une des plus belles performances du XV de France face à la Nouvelle-Zélande.