Rugby. Un seul Tricolore dans le meilleur XV du Tournoi des Six Nations de ChatGPT, vous validez ?

L’intelligence artificielle ChatGPT s’est muée dans la peau d’un sélectionneur et a fait son meilleur XV de l’histoire du Tournoi des Six Nations. Selon elle, un seul Français mérite sa place…

Le meilleur XV de son club de cœur, de son équipe national, de son championnat ou de sa propre équipe, c’est une conversation qui revient sans cesse aux abords des terrains. Chacun fait ses choix en toute subjectivité, et dans le cas du Tournoi des Six Nations en tout patriotisme, mais voilà, ChatGPT a tranché : Thierry Dusautoir est, selon l’intelligence artificielle, le seul et unique français à avoir sa place dans ce XV de légendes.

Thierry Dusautoir est sans aucun doute l’un des plus grands à n’avoir jamais porté le maillot bleu. Le meilleur joueur du monde en 2011, a participé à sept reprises au Tournoi des Six Nations de 2008 à 2015 (il manque le tournoi 2014 pour une rupture du tendon du biceps droit). Il est le capitaine du XV de France lors du Grand Chelem 2010. La présence de Dusautoir dans le XV type de l’histoire du Tournoi est une évidence.

En mettant de côté tout patriotisme ou subjectivité, une question se pose : comment le troisième palmarès de la compétition en termes de Victoires (26) mais aussi de Grands Chelems (10) peut-il n’avoir qu’un joueur dans ce XV ? Si pour certains postes la France n’a pas son mot à dire, elle pourrait revendiquer quelques noms à inscrire (Donnez-nous les vôtres en commentaire).

Fabien Pelous

L’homme aux cinq victoires (1997, 1998, 2002, 2004, 2006) dont quatre Grands Chelems (1997, 1998, 2002, 2004) n’aurait-il pas sa place en deuxième ligne ? Fabien Pelous est une icône du rugby européen, son aura dépasse largement les frontières de l’hexagone et résonne outre-manche : il a longtemps été le joueur le plus capé d’Europe avec ses 118 sélections, il est encore aujourd’hui le recordman français. Le Galois Alun Wyn Jones recordman mondial du nombre de sélections (153) et second au classement du nombre de matchs joués dans le Tournoi des Six Nations (67) serait le bienvenu au côté de Fabien Pelous dans ce XV de légendes.

Olivier Magne

À l’instar de Fabien Pelous, Olivier Magne aurait mérité sa place en troisième ligne. Il est comme son coéquipier vainqueur de cinq éditions du Tournoi des Six Nations pour quatre Grands Chelems (record). Sam Warburton et ses deux sacres ne semblent pas jouer dans la même cours. Il devrait compléter le trio de troisième ligne avec Sergio Parisse qui jouit du record du nombre de matchs joués dans le Tournoi avec 69 apparitions.

Certains diront qu’il n’a que 26 ans, qu'Antoine Dupont n’a pas encore sa place parmi les meilleurs joueurs d’une compétition aussi vielle que le légendaire Tournoi des Six Nations. Mais Antoine Dupont la prouvé à de nombreuses reprises : ce n’est pas un joueur comme les autres ! Il a déjà participé à six éditions du Tournoi (de 2017 à 2023), réalisé un Grand Chelem (2002). Antoine Dupont a été, comme l’Irlandais Brian O'Driscoll élu meilleur joueur du tournoi des Six Nations lors de 3 éditions (2020, 2022 et 2023). Antoine Dupont n’est pas seulement reconnu par ses pairs au niveau européen, il a également été élu meilleur joueur du monde en 2021. Mike Phillips reste une pointure du Tournoi des Six Nations, mais la question mérite d’être posée.

L’ailier aux 67 sélections avec le XV de France a disputé 31 matchs lors de huit éditions du Tournoi des Six Nations (2003, 2004, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013) pour 11 essais. Il remporte avec les Bleus deux Grands Chelems (2004 et 2010) et remporte l’édition 2007. Les Irlandais se souviennent sûrement encore aujourd'hui du 9 février 2008, ce jour-là l'ailier toulousain plante trois essais en 22 minutes dans un stade de France conquis. Vincent Clerc semble avoir sa place dans ce XV.