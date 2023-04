RUGBY. On a demandé à ChatGpt qui sont les 5 meilleurs joueurs de tous les temps, et il y a un Français !

L'intelligence artificielle ChatGpt est au cœur de l'actualité en ce moment ! Nous avons fait appel à elle pour élire les 5 meilleurs joueurs de tous les temps, et vous allez être surpris !

3 All Blacks dans ce classement !

Sans aucun doute, la nationalité prédominante dans ce classement est celle de la Nouvelle-Zélande ! Premièrement, ChatGpt a décidé de mettre à l'honneur le capitaine emblématique des All Blacks, Richie McCaw ! Selon cette IA, et ce n'est pas faux, ce dernier est un leader sans faille, au palmarès remarquable. Il faut dire qu'avec deux titres de champion du monde, et 131 victoires pour seulement 5 défaites sous la tunique du XV de la fougère, difficile de ne pas mettre McCaw parmi les meilleurs de tous les temps. De plus, il a été capitaine de nombreuses années de la meilleure équipe que le rugby n'ait connu. Ensuite, le nom de Jonah Lomu s'est affiché sur nos écrans ! Le célèbre joueur des années 90 a légitimement sa place dans cette liste. Pour ChatGpt, Lomu a : "a révolutionné le rugby en étant l'un des premiers ailiers à utiliser sa taille et sa puissance pour briser les défenses adverses." En effet, avec plus de 1m95 et 110 kg, cet ailier a marqué l'histoire de notre sport et a été la première grosse star internationale au rugby. De plus, Lomu aura laissé un héritage conséquent derrière lui. Pour finir avec les Blacks, le dernier de cette liste est Dan Carter, le prodige néo-zélandais ! L'ancien ouvreur du Racing 92 est considéré par beaucoup de spécialistes comme le meilleur joueur de l'histoire du rugby, rien que ça ! C'est le meilleur marqueur de notre sport, avec plus de 1 500 points inscrits au total. En plus, il a aussi remporté deux Coupes du monde, et a été élu meilleur joueur du monde à trois reprises, remarquable !

Une légende anglaise dans cette liste !

Si certains pensent à Sir Jonny Wilkinson, c'est raté ! ChatGpt a fait le choix de sélectionner Martin Johnson aux côtés de ces autres légendes ! Il faut dire que le capitaine du XV de la Rose a, lui aussi, été un héros national, notamment pour avoir conduit l'Angleterre à sa première Coupe du monde en 2003. Du haut de ses 2m01, Johnson était un des plus grands joueurs de cette époque et un guerrier accompli. Il était aussi une valeur sûre en touche, et un leader formidable. Ses coéquipiers disent de lui que son charisme transcendait le vestiaire avant les rencontres ! Dans le même profil, nous pouvons de notre côté citer John Eales, un deuxième ligne australien incroyable !

Un "Frenchie" parmi les meilleurs !

Quel peut bien être le Français qui apparaît comme un des meilleurs joueurs de tous les temps pour cette IA ? Eh bien, il s'agit de Serge Blanco, surnommé le "Pelé" du ballon ovale ! Le Biarrot a tout simplement marqué son temps par sa classe et ses courses chaloupées ! De plus, ce dernier n'a pas un palmarès à la hauteur de ses homologues, mais qu'importe ! Blanco représentait le French Flair, l'art de la contre-attaque et de la vitesse. Il fait partie des premiers joueurs à avoir fait du rugby un sport spectaculaire, et il avait aussi le don de faire lever les foules. Serge Blanco n'a pas gagné la Coupe du monde, mais a atteint la finale en 1987, ce qui est déjà remarquable. En conséquence, il fait partie du patrimoine du rugby international à part entière ! Nul doute qu'Antoine Dupont fera partie de cette liste un jour, et pourquoi pas en octobre prochain...

