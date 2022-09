RUGBY. Un nouveau maillot UNIQUE pour le XV de France Féminin à la coupe du monde

Le Coq Sportif vient de dévoiler le maillot que les joueuses françaises porteront à la coupe du monde en Nouvelle-Zélande. Un maillot qu’elles ont imaginé.

On n’est jamais mieux servi que par soi-même, les joueuses du XV de France ont bien assimilé la maxime et ont décidé de l’appliquer pour le maillot qu’elles porteront lors de la prochaine coupe du monde qui se déroulera du 8 octobre au 12 novembre au pays du nuage blanc. Pas de mauvaise surprise avec ce maillot qui devrait être à leur goût et séduire plus d’un supporter.

Hommage subtil à la Nouvelle-Zélande

Pour le maillot “domicile”, sans surprise le bleu prédomine et le maillot est coupé par un “V” blanc et rouge. Le V de la victoire ? En-tout-cas on l’espère pour les filles de Thomas Darracq qui évolueront dans le groupe C composé de l’Afrique du Sud, de l’Angleterre et des Fidji. Le drapeau français est donc bien à l’honneur sur ce premier maillot, mais ce n’est pas tout et les joueuses françaises ont voulu rendre hommage à la nation qui va les accueillir durant un mois. En effet, au niveau des épaules, la tunique se distingue par la présence de motifs résultant d’un savant mélange entre la fougère argentée et les plumes d’un coq, soit les deux emblèmes phares de la France et de la Nouvelle-Zélande. Un maillot qui est évidemment orné de l'emblème du XV de France côté coeur, de celui du Coq Sportif au centre et du logo de la coupe du monde sur la droite. Pour ce qui est de la tunique extérieure, les Françaises et la marque basée à Romilly-sur-Seine, ont opté pour la sobriété avec un maillot blanc comportant un liseré bleu au niveau du col et des manches, sans oublier le fameux mélange fougère-plume de coq que l’on retrouve en rouge pâle sur les manches.

Crédit photo : FFR

Premier match le 8 octobre

Finement équipées, les Bleues n’ont plus qu’à performer et la tâche ne sera pas aisée. Pour leur entrée en lice, elles affronteront, le 8 octobre (3h15 heure française), l’Afrique du Sud sur la pelouse de l’Eden Park d’Auckland. Une compétition qui promet des étincelles et la France va devoir élever son niveau de jeu à chaque rencontre comme l’a annoncé le sélectionneur, Thomas Darracq en conférence de presse : “on connaît l'exigence de la Coupe du monde, les matches qui s'annoncent seront tous de très haut niveau”. Maillot domicile ou extérieur faites votre choix, quoi qu'il en soit le but est qu’on retrouve ces tuniques le plus longtemps possible sur les pelouses de la coupe du monde.