RUGBY. Un club de Fédérale 1 contraint au forfait général

De Fédérale 2 au rugby professionnel en un an, Lucas Costa impressionne en Pro D2 !A l'orée de la 10e journée de Fédérale 1, La Dépêche nous apprend le forfait pour le reste de la saison du club de Pamiers. Bon dernier de la poule 3 dominée par l'Union sportive saint-sulpicienne, le SC appaméen devait recevoir Layrac ce week-end. Le match n'aura pas lieu. C'est la troisième fois que la formation de l'Ariège déclare forfait.

Ce qui signifie que la saison est terminée pour Pamiers. Après les Espoirs, c'est au tour de l'équipe fanion de dire stop. La formation de Fédérale "se débat également avec des soucis financiers et des problèmes de gouvernance" depuis plusieurs mois déjà.

Dans un précédent article, nos confrères évoquaient 259 000 € de dettes. Une somme qui n'a cessé d'augmenter au fil des semaines. Plusieurs réunions et assemblées générales ont été organisées pour trouver une solution, sans succès.

"On ne peut pas envoyer à l’abattoir un jeune de 18 ans en première ligne en Fédérale 1. On doit être responsable. J’ai beaucoup de colère, de peine et de tristesse face à la situation de mon club", avait lâché avec beaucoup d'émotion Cédric Gatti, capitaine du SC appaméen.

Si les joueurs ont refusé d'abdiquer, ils ont été contraints de se rendre à l'évidence : ça ne pouvait plus continuer comme ça. "Des solutions sont envisagées et étudiées", mais quel avenir pour le club ? Une assemblée générale extraordinaire aura lieu dans un avenir proche.

"Sans indication contraire actuellement, les juniors et cadets nationaux devraient pouvoir poursuivre leur saison." La relégation chez les Espoirs des Damiers aura lieu. Mais à quel échelon repartira l'équipe première ? Encore faut-il que le club puissance assainir ses finances et remonter une équipe. On peut imaginer que le forfait général va entraîner le départ de nombreux joueurs.

Une nouvelle qui va aussi avoir un impact sur la poule avec l'attribution de 5 points aux autres formations. Il ne devrait y avoir également qu'une seule descente au sein du groupe. Pour l'heure, c'est Lombez-Samatan qui pointe à la dernière place.