RUGBY. TRANSFERT. TOP 14. Toulousain au début de la saison, Agenais l'an prochain ?

Agen aurait jeté son dévolu sur l'Anglais Billy Searle. L'ouvreur avait commencé la saison à Toulouse avant d'aller à Biarritz en Pro D2.

La saison 2023/2024 vendra fin cette semaine avec la finale entre Vannes et Grenoble. Un match que des formations comme Agen auraient bien aimé jouer. Mais le SUA n'a pas été en mesure de suivre la cadence des cadors avec seulement treize succès au compteur comme la place qu'ils occupaient à la fin de l'exercice.

Les supporters attendent plus de leur équipe. Et la direction agenaise a bien l'intention de faire évoluer le groupe pour se mêler à la lutte pour la montée. Si on en croit les informations de All Rugby, pas moins de 16 départs vont avoir lieu durant l'intersaison.

Pour l'heure, seuls sept joueurs sont annoncés à Agen. Le talonneur de Gloucester Socino en fait partie tout comme Madigan, 2e ligne de Béziers, ou encore le demi de mêlée des Rebels Maunder.

A la charnière, l'ouvreur de Rouen Franck Pourteau est aussi envoyé dans le Lot-et-Garonne mais il ne serait pas le seul numéro 10 à débarquer. Il faut dire que Thomas Vincent va rejoindre le MHR tandis que Ben Volavola ne serait pas conservé.

Selon les informations du Midi Olympique, le SUA aurait jeté son dévolu sur un élément qui a démarré la saison au Stade Toulousain avant de rejoindre Biarritz. On parle ici de Billy Searle. Passé par Bristol, les Wasps, ou encore les Warriors et Bath, il pourrait donc connaître son 7e club.

Il avait rejoint le champion de France l'été dernier en qualité de joker de coupe du monde. Aligné à deux reprises comme remplaçants, il avait commencé les deux matchs contre Oyonnax et Bordeaux avec des victoires à la clé. Non conservé à l'issue du Mondial, il avait rejoint le BO.

En Pro D2, l'Anglais a enchainé pas 19 matchs dont 14 comme titulaire. Néanmoins, il chercherait une porte de sortie comme nous l'apprend le Midol. Il est en effet encore sous contrat au Pays basque.

Un dossier complexe pour reprendre les mots du président d'Agen Jeff Fonteneau. Cependant, le dirigeant annonce que "c’est notre piste prioritaire en accord avec le staff". On peut donc s'attendre à un accord financier entre les différentes parties. Lequel pourrait être rapidement trouvé.