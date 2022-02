RUGBY. Tournoi des 6 Nations. L'Italie peut-elle battre l'équipe de France ?

Alors que l’Italie n’arrive plus à gagner de match depuis 2015 dans le Tournoi des 6 Nations, y a-t-il encore de l’espoir pour les Azzurri ?

Neuf ans et un jour depuis leur dernière victoire contre la France. Tel est le triste constat des Italiens face à nos Bleus. Avec seulement 3 sorties bienheureuses face à nous en 45 rencontres, le duel latin de ce Tournoi semble perdre tout son suspens. Pourtant, le sélectionneur Kieran Crowley a montré une réelle confiance depuis sa prise de poste. Loin d’être en réussite dans les résultats, il mène cependant son équipe avec sérieux et croit dur comme fer aux ambitions italiennes. 6 NATIONS. COMPOSITION. L'Italie avec Garbisi en chef d'orchestre et Ioane sur l'aile pour défier les Bleus Selon des propos relayés par RugbyMeet, il dit :

Le travail effectué au cours de ces semaines de préparation, en vue du début du Six Nations, a été intense et de qualité. Il y a beaucoup d'énergie dans le groupe et la conscience d'entrer sur le terrain dans l'un des tournois les plus importants du monde du rugby et du sport. Concentrons-nous sur notre performance : il sera important de rester vigilant dans les moments clés du match”