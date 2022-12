RUGBY. Top 14. Suspendre sa carrière internationale pour se consacrer à son club, c'est le choix de ce Castrais

L'avant de Castres Tyler Ardron a annoncé qu'il mettait sa carrière entre parenthèses pour se consacrer à son club. Un choix surprenant de la part d'un international.

De nationalité canadienne, Tyler Ardron, avant polyvalent du Castres Olympique depuis 2020, a décidé de mettre sa carrière internationale entre parenthèses pour se consacrer sur son temps de jeu en club. C’est ce qu’il a déclaré lors de la conférence de presse du 8 décembre : « Je veux prendre le temps de jouer juste pour Castres ». Joueur de l'ombre au sein du Top 14, il n’a pas eu encore le temps de briller, en raison notamment d’une opération des ligaments croisés en janvier 2022. Il reste tout de même un élément très important au sein de l’effectif castrais. Son retour lors de la 6e journée face à Montpellier, fait du bien aux Tarnais : 4 victoires lors des 6 derniers matchs lorsque le Canadien était dans le groupe.

🔵 𝐋𝐄𝐒 𝟐𝟑 𝐎𝐋𝐘𝐌𝐏𝐈𝐄𝐍𝐒 ⚪️

𝘱𝘢𝘳 𝘯𝘰𝘵𝘳𝘦 𝘱𝘢𝘳𝘵𝘦𝘯𝘢𝘪𝘳𝘦 𝘰𝘧𝘧𝘪𝘤𝘪𝘦𝘭 Banque Populaire Occitane !



Découvrez nos 23 Olympiens qui affronteront @ExeterChiefs demain à 21h à Pierre Fabre ! 🔥

𝐓𝐨𝐮𝐬 𝐄𝐧𝐬𝐞𝐦𝐛𝐥𝐞 ! 👊#TeamCO #COEXE pic.twitter.com/ZgQdcfmwIX — Castres Olympique (@CastresRugby) December 9, 2022

Il sera titulaire en numéro 8 pour ce premier match de Champions Cup face aux Exeter Chiefs. Pierre-Henry Broncan, manager du CO est ravie de le revoir fouler la pelouse de Pierre Favre : « Son retour nous ajoute un très bon joueur, tout court, car Tyler est très complet. C’est aussi un garçon d’expérience qui était un titulaire à part entière, avant de blesser. C’est vraiment un cadre de notre équipe qui est très bien intégré ici ». Sous contrat avec Castres jusqu’en 2024, cette décision ne pourra que favoriser les bleus et blancs qui voit un de ces joueurs rester au pays lors des tournées internationales.

Pas de Canada à la Coupe du Monde

Pour la première fois de son histoire, le pays à la feuille d’érable ne participera pas à la Coupe du Monde de 2023, en France. Éliminé par le Chili lors des barrages, cela a poussé le joueur aux 37 capes et aux 14 capitanats à délaisser la tunique des Canucks. « C’est la première fois que nous n'arrivons pas à nous qualifier pour une Coupe du monde et je suis triste pour le rugby canadien. Je suis focalisé sur mon club pour les 2 ou 3 ans à venir et après on verra ». La prochaine édition du Mondial aura lieu en Australie en 2027.