RUGBY. Top 14. Leadership, puissance, qu'apportera Mathieu Bastareaud à Toulon ?

Pressenti depuis quelques semaines, le retour de Mathieu Bastareaud à Toulon en Top 14 est désormais officiel. Un comeback symbolique, mais sûrement bien plus que ça.

Le 27 novembre 2021 dernier, à l’occasion de la réception du LOU, le public de Mayol pense rendre un dernier hommage à son soldat Mathieu Bastareaud. Le numéro huit lyonnais vient de quitter le pré sur civière. Le verdict tombe : rupture du tendon quadricipital des deux genoux, et une fin de carrière qui semble de plus en plus proche pour le natif de Créteil. C’était sans compter sur le caractère de Bastarocket qui neuf mois plus tard devrait bien refouler la pelouse du stade Mayol, mais cette fois avec la tunique varoise sur les épaules. Un retour pour une saison qui vient d’être officialisé par le club de la Rade.



Des apports concrets pour le RCT

Tout un symbole donc pour celui qui a connu les grandes heures du Rugby Club Toulonnais de 2011 à 2019. Durant son premier passage, l'ancien centre a notamment remporté trois Champions Cup (2013,2014,2015) et un titre de Top 14 (2014). En côtoyant des joueurs de classe mondiale tout au long de ces épopées (Jonny Wilkinson, Bryan Habana, Matt Giteau…), Mathieu Bastareaud connaît le Top 14 sur le bout des doigts et il a acquis une expérience rare qu’il va pouvoir amener et diffuser dans le vestiaire toulonnais. Son président Bernard Lemaître attend particulièrement sa nouvelle recrue à ce niveau-là, comme il l’a annoncé dans un communiqué diffusé par le RCT : “Mathieu va apporter son expérience et son leadership au groupe et ainsi faire partie des leaders qui rassurent et guident l’équipe. Nous sommes ravis de le compter parmi nous”. Un leader qui aura aussi fort à faire sur le terrain. En effet, son profil de numéro huit puissant et mobile va densifier la troisième ligne toulonnaise. De plus, habile avec ses mains et bon gratteur, Mathieu Bastareaud risque d’embêter plus d’un paquet d’avants s’il retrouve ses marques sur le terrain. Apprécié du public toulonnais, l’ancien international français (54 sélections) pourrait aussi servir de lien entre les supporters et le groupe. Un apport non négligeable donc pour le groupe pro du RCT. Mais ce n’est pas tout, lors de la saison à venir, Mathieu Bastareaud passera ses diplômes d’entraîneur et interviendra auprès de l’équipe Crabos du RCT.

Premier match contre Clermont ?

Quoi qu’il en soit, et alors qu’il s’apprête à souffler ses 34 bougies (le 17 septembre prochain), Mathieu Bastareaud est bel et bien de retour. Une nouvelle expérience toulonnaise qui lui tient à coeur : “Désormais, j’ai qu’un seul objectif en tête, celui de prendre du plaisir et d’en offrir à tous les supporters Rouge & Noir. Et si cela peut s’accompagner de grandes victoires, je serai comblé… ” La communion pourrait être belle dimanche soir (21h05) à Mayol pour la réception de Clermont.