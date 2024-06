RUGBY. TOP 14. ''Tout ce qu’il y a autour me pèse de plus en plus'', Fin de parcours pour Loann Goujon

Après une carrière marquée par des hauts et des bas, Loann Goujon, 3e ligne du LOU, prend sa retraite à 35 ans. L'ancien joueur des Bleus évoque les changements du rugby.

Le troisième ligne Loann Goujon, au LOU depuis 2018, a annoncé via Le Progrès qu’il mettrait un terme à sa carrière à la fin de cette saison. "Ma décision s’est imposée d’elle-même. Avant même le début de la saison, je savais que c’était la dernière. L’envie de jouer est toujours là. Mais tout ce qu’il y a autour me pèse de plus en plus. Alors, il faut savoir dire stop."

À 35 ans, l’ancien international français a décidé de raccrocher les crampons après 81 apparitions sous le maillot rhodanien, marquées par des hauts, des bas et surtout une passion indéfectible pour le jeu. Le parcours de Goujon est un véritable tour de France rugbystique.

Formé à Clermont, révélé à La Rochelle, et passé par l’Union Bordeaux-Bègles, il a marqué de son empreinte chacun des clubs qu'il a côtoyés. Avec 17 sélections en équipe de France, sa dernière apparition avec les Bleus remonte à la tournée estivale en Afrique du Sud en 2017.

Une carrière internationale certes brève, mais intense, qui lui a permis de toucher du doigt le plus haut niveau. Il a notamment participé à trois Tournois des 6 Nations lorsqu'il évoluait sous les couleurs du Stade Rochelais.

Cette saison, les blessures et un faible temps de jeu ont poussé Goujon à envisager la retraite. Avec seulement sept apparitions et trois titularisations, il a confié au quotidien Le Progrès que la situation devenait intenable. "Je suis parfois en décalage avec la nouvelle génération", explique-t-il. Une réflexion qui en dit long sur l’évolution rapide de son sport, une évolution qu’il a observée avec un certain désenchantement.

Pour Goujon, le rugby a beaucoup changé. "À mes débuts en pro, il y avait encore un peu d’amateurisme dans l’approche et l’environnement du rugby. Tout était plus léger", se remémore-t-il avec une pointe de nostalgie.

Aujourd'hui, le professionnalisme s'impose dès l'école de rugby, une pression que lui-même n'a connue qu'à ses débuts en senior. "L'ambiance globale m'a gonflé", avoue-t-il sans détours, regrettant une perte de convivialité et de camaraderie.