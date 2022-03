RUGBY. TOP 14. Ces 5 joueurs qui ont profité des doublons pour briller

Les doublons offrent la possibilité à certains joueurs peu en vue habituellement de se retrouver sur le devant de la scène. Voici les 5 joueurs qui ont brillé pendant les doublons.

Si les doublons sont souvent pointés du doigt par la plupart des amateurs de ballons ovales français, ils ont aussi leurs avantages. Si certains sont lassés de voir toujours les mêmes têtes à la télé, le Tournoi des 6 Nations nous aura permis de voir de nouveaux visages. Le départ des internationaux pendant plusieurs semaines aura poussé les différents staffs de notre championnat à faire confiance à leur jeunesse. Certains avec plus de réussite que d’autres, mais c’est toujours plaisant de voir le futur de notre TOP 14 évoluer aux côtés des plus grands. Voici une petite sélection des joueurs à qui les doublons ont permis de s’exprimer avec succès.

Il s'est révélé aux yeux du grand public la saison passée. Tout le monde se souvient de son magnifique 7 sur 7 face aux perches qui avait offert la victoire à son équipe sur la pelouse du Michelin. Cette saison, le jeune numéro 10 est un peu plus entré dans la rotation avec plusieurs titularisations notamment en Champions Cup. Mais avec le départ de Garbisi en sélection et la blessure de Handre Pollard, l’ancien nîmois a dû endosser le rôle chef d’orchestre à temps plein. Titulaire sur les 5 rencontres du MHR durant le tournoi, il a su parfaitement mener les siens à la victoire sur 3 de ces matchs. Excellent au pied, dans le jeu et face aux perches, le jeune montpelliérain a inscrit pas moins de 49 points sur ces 5 rencontres et spécialement 18 lors de la victoire très serrée de son équipe face à Toulon.