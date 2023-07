RUGBY. Tana Umaga trouve ce joueur du XV de France ''exceptionnel'' (et ce n'est pas Dupont)

Tana Umaga, ancien centre légendaire aux 74 sélections avec les All Blacks a exprimé son admiration pour un joueur français du XV de France avant la coupe du monde.

Dans une interview accordée au Midi Olympique, Tana Umaga, ancien centre aux 74 sélections avec les All Blacks a exprimé son admiration pour un joueur français du XV de France. Et non, il ne s'agit pas du capitaine des Bleus Antoine Dupont. Désormais à la tête de la franchise néo-zélandaise Moana Pasifika en Super Rugby, Umaga est connaisseur averti du rugby. Il n'a pas hésité à qualifier ce Tricolore d'"exceptionnel".

La légende néo-zélandaise, qui a écrit certaines des plus belles pages de l'histoire du rugby, s'est montrée élogieuse envers le rugby français. Il met notamment en avant la présence de l'indispensable Antoine Dupont au sein de l'équipe. Et souligne la confiance et la sérénité qui émanent des Bleus. "C'est un peu comme si tout se jouait au ralenti leur donnant beaucoup d’options quand en face le temps manque et crée les mauvaises décisions."



Mais selon Umaga, il ne faudrait pas limiter les louanges à Dupont. Il a insisté sur le talent exceptionnel de l'arrière du Stade Toulousain et du XV de France Thomas Ramos. Il est vrai que celui-ci est véritablement entré dans une nouvelle dimension sous les ordres de Fabien Galthié. Il s'est imposé comme l'un des meilleurs à son poste. Et on voit mal comment il pourrait en être délogé dans les prochaines années. Il sait se montrer décisif et affiche une énorme sérénité à la fois face aux perches ou ballon à la main.



Des prestations qui laissent présager d'un avenir radieux pour la France. C'est d'autant plus vrai que les jeunes joueurs qui toquent à la porte de la sélection nationale possèdent déjà une belle expérience et beaucoup de talent. Umaga a pointé du doigt les performances éblouissantes des Bleuets, champions du monde des moins de 20 ans en Afrique du Sud pour la troisième fois de rang. Pour lui, le réservoir de talents français est tout simplement énorme.

Le lien entre Tana Umaga et la France est déjà solide. En effet, l'ancien All Black a porté le maillot de Toulon de 2006 à 2011, laissant une empreinte indélébile dans le cœur des supporters varois. Durant sa carrière, il a connu de nombreux succès, avec deux demi-finales de Coupe du monde en 1999 et 2003, ainsi que trois victoires dans le Tri-Nations en 2002, 2003 et 2005.

Les propos élogieux de Tana Umaga envers un joueur français du XV de France ne peuvent qu'alimenter les espoirs des supporters tricolores. Alors que la France se prépare pour la Coupe du monde à l'horizon, cette reconnaissance venant d'une légende du rugby ne peut qu'encourager les Bleus à poursuivre leur ascension vers les sommets. Et cela passera notamment par le choc face aux All Blacks dès le match d'ouverture du Mondial.



Interrogé sur son point de vue sur la Nouvelle-Zélande, Umaga a souligné la performance impressionnante des All Blacks lors du Rugby Championship, avec des victoires nettes et sans bavure contre l'Argentine et l'Afrique du Sud. Malgré l'énorme pression qui pèse sur l'entraîneur Ian Foster, il a le sentiment que le groupe néo-zélandais flaire "l'odeur du sang". Les Néo-Zélandais ont connu la défaite, avec notamment cette défaite historique à la maison lors de la série face à l'Irlande en 2022. Ils semblent désormais prêts "à revenir de nulle part" pour retrouver la place de numéro un mondial.