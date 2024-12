RUGBY. RCT. Gabin Villière monte en puissance mais reste lucide : ''Je ne suis pas encore arrivé''

Dimanche, le RCT affronte Glasgow à Mayol. Gabin Villière, en grande forme, évoque sa montée en puissance et sa détermination après un retour remarqué avec le XV de France.

L’ailier du Rugby Club Toulonnais, Gabin Villière, s’apprête à disputer un match passionnant face à Glasgow ce dimanche à Mayol en Champions Cup.

Après un retour remarqué sous le maillot du XV de France lors de la tournée de novembre, l’ancien Rouennais brille sur les terrains et affiche une forme éclatante. Vendredi, en conférence de presse, il a livré des confidences qui reflètent sa détermination et son état d’esprit combatif.

"On n’est jamais arrivé" : un Villière lucide et ambitieux

Interrogé sur sa montée en puissance, Gabin Villière reste prudent malgré les éloges. "Je ne suis pas encore arrivé. Il y a encore du travail, on n’est jamais arrivé. Mais c'est sûr que je suis dans une bonne période. Chaque match, on remet tout en question malgré tout. Et j'en fais de même", a-t-il déclaré.

Une mentalité forgée par les épreuves : blessures, doutes, et une concurrence féroce à l’aile. "C’est bien d’avoir enchaîné deux bonnes semaines. Maintenant, il faut continuer."

Son passage avec les Bleus en novembre a été un tournant dans sa saison. Titulaire face à la Nouvelle-Zélande puis face à l'Argentine, Villière a retrouvé ses sensations après des mois de galère. "Ça fait plaisir de voir que le travail finit par payer. Que malgré les pépins qu'on peut avoir, si on continue de s'accrocher, ça finit par revenir." Un retour en force qui a ravi les supporters tricolores autant que ceux du RCT.

Charles Ollivon : "Il est à sa place"

Pour son capitaine à Toulon, Charles Ollivon, Villière incarne la résilience. "Gabin est lui-même. Comme tous les joueurs professionnels, il y a des hauts et des bas. Ce qui est important, c’est de voir comment tu les prends, comment tu les digères et comment tu reviens. Aujourd’hui, il est à sa place. Et tout le monde est épanoui de le voir à ce niveau-là, avec cette grinta et cette envie."

Dimanche, Toulon devra se méfier de Glasgow, une équipe qui n'a perdu que deux matchs toutes compétitions confondues cette saison. Villière, véritable dynamiteur sur son aile, sera une des armes principales des Varois sans oublier Wainiqolo.

Avec un public de Mayol en ébullition, il espère surfer sur sa dynamique pour offrir à son club une victoire précieuse en Coupe d’Europe.