Rugby. Le beau geste du Castres Olympique envers un club de Fédérale 3 !

Faute de bus, le club tarnais du Canton d’Alban ira jouer son 16e de finale retour de Fédérale 3 à Issoudun en se déplaçant avec le bus de Castres.

C’est une situation cocasse dans laquelle se trouve le club du Tarn du Canton d’Alban. Avec ce long week-end de l’Ascension, le transporteur habituel d’Alban a confié au club pensionnaire de Fédérale 3 que le transport vers Issoudun pour le 16e de finale retour allait être fortement compromis et certainement même annulé. Le club devait donc trouver une solution pour se rendre dans l’Indre. Et c’est là que la magie du rugby opère. Le Castres Olympique a décidé de prêter son bus pour assurer le bon déplacement du club. Et comme l’actuel 10e du Top 14 ne joue pas en ce week-end de Coupe d’Europe, il était normal pour le finaliste du championnat de prêter son car. Le directeur délégué de Castres Matthias Rolland a aussi déclaré dans la dépêche du Midi que ”ce programme (100% région) prévoit des échanges de compétences entre notre club et les clubs partenaires. Ces échanges peuvent être sportifs ou autres."

Pour une fois, les joueurs du Canton d’Alban auront la chance d’être dans la peau de rugbymen professionnels. Une chance pour ces joueurs amateurs qui devront confirmer leur bonne prestation du match aller où ils s’étaient imposés 25-18. A cette époque, le club d’Issoudun s’était d'ailleurs rendu dans le Tarn avec… un bus scolaire. C’est donc une sacrée histoire de bus qui lie ces deux clubs lors de ce 16e de finale de Fédérale 3.