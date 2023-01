RUGBY. Pro D2. Au dernier moment, Biarritz devrait éviter le forfait contre Montauban

Face au risque de devoir déclarer forfait face à Montauban en Pro D2, Biarritz va régulariser sa situation en souscrivant un contrat d'électricité.

RUGBY. Pro D2. Cette facture impayée qui pourrait entraîner le forfait de BiarritzFace au risque de devoir déclarer forfait contre Montauban en Pro D2, la direction de Biarritz s'est activée. Enedis avait en effet menacé de couper l'électricité dans le stade sous peine de souscrire à un nouveau contrat. Via Sud Ouest, le président du directoire Jean-Baptiste Aldigé indique que le club va régulariser sa situation. Un effort financier va être fait par Louis-Vincent Gave, actionnaire majoritaire du club. Le BO a donc jusqu'au 9 janvier pour souscrire un contrat avec un fournisseur d'électricité. "Il y a 80 fournisseurs, nous allons étudier les différentes offres", explique Aldigé. Le site local explique cependant que les 70 000 euros d'électricité consommée ne seraient pas à la charge du club car elle correspond à l'électricité utilisée depuis la résiliation du contrat par la mairie. Le BO doit néanmoins recevoir une facture mais la direction rétorque qu'il n'y avait pas de contrat, donc qu'il ne peut pas y avoir de facture. Si Biarritz accueillera bien Montauban jeudi soir, il semble que l'affaire ne soit pas encore réglée pour autant. A l'aube de la 16e journée de Pro D2, Biarritz occupe la 3e place du classement derrière Oyonnax et Mont-de-Marsan. Son prochain adversaire flirte de son côté avec la zone rouge mais le championnat est disputé et tout peut encore changer d'ici à la fin de al saison.