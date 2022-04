RUGBY. Pour Zack Mercer, «les Français s'intéressent à l'Europe » contrairement à ce qui est pensé

En marge de la victoire de Montpellier face aux Harlequins, Zack Mercer s'est arrêté sur ce que représentait de jouer face à un club anglais.

Homme du match ce dimanche face aux champions d'Angleterre, et supérieur sur le terrain à Alex Dombrandt le numéro 8 du XV de la Rose, le troisième ligne de Montpellier Zack Mercer s'est illustré pour amener les Cistes vers la victoire. Une victoire 40-26 qui laisse une bonne marge au MHR en vue du match retour ce week-end à Londres. Une rencontre qui aura une saveur particulière pour celui qui est boudé par Eddie Jones en sélection et qui s'est donc installé en France dans le Top 14. "C'est toujours appréciable de jouer devant des visages familiers dans une compétition différente. Tout le monde pense que les Français ne s'intéressent pas à la Coupe d'Europe, alors que si, et nous l'avons prouvé", a-t-il déclaré en interview post-match.

Tout le monde nous voyait éliminés après le match au Leinster. Nous allons savourer cette victoire mais nous devons nous préparons au match retour qui sera un grand défi pour nous.

Un match retour particulier pour l'ancien joueur de Bath. Impérial en Top 14 et Coupe d'Europe avec Montpellier, il aura à cœur de se montrer sous son meilleur jour pour montrer au sélectionneur de l'Angleterre, Eddie Jones, qu'il mérite largement sa place dans le pack anglais. Auteur de deux essais ce dimanche, avec trois passes après contact pour 6 plaquages effectués en tout, ainsi que 21 mètres parcourus balle en main (ces essais ne sont pas pris en compte) pour 12 courses, l'Anglais a réalisé un match plein et est en très grande forme. Le joueur qui manque à la troisième ligne anglaise actuellement ?

Les Harlequins y croient encore

En ce qui concerne les Anglais, l'ambiance est forcément différente. Mais l'optimisme demeure. Tabai Matson, l'entraineur des Harlequins, a reconnu que son équipe était passée au travers en première mi-temps, en laissant le soin aux Cistes de prendre le score. "Se retrouver à 14 points avant le match retour, c'est probablement un résultat pas si mal compte tenu du scénario de la rencontre", a-t-il rajouté. S'il a jugé la défense de Montpellier exceptionnelle, le niveau de son équipe dans la variation au pied et les phases de conquêtes au sol ont été trop peu convaincantes selon lui.

Cobus Reinach, le demi de mêlée du MHR, s'est montré déçu de la fin de rencontre moyenne de son équipe. Montpellier, avec 34 points d'avances au tableau d'affichage pendant la partie, se retrouve finalement avec seulement 14 points à défendre pour le match retour. Les coéquipiers de Reinach et Zack Mercer, tiendront-ils pendant 80 minutes face au champion d'Angleterre ?